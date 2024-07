Cristiano Ronaldo se quebró y no paraba de llorar, luego de fallar un penal para Portugal en la Eurocopa

Escuchar

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. A los 39 años, se mantiene vigente. Dueño de múltiples récords, construyó una carrera fenomenal de títulos, goles, bajo la estructura de un físico privilegiado. Un súper profesional. Por eso, verlo llorar como un niño que pierde la pelota causa asombro. El ídolo sentimental.

En el tramo decisivo de los octavos de final de la Eurocopa entre Portugal y Eslovenia, Diogo Jota creó una jugada maravillosa y fue derribado en el área. Penal. Tomó el balón CR7, lógicamente, que un rato antes chocó un par de ocasiones frente al gigante Oblak, sobre todo, un tiro libre poderoso, que le hizo fuego las manos. Tomó el balón, apuntó y disparó. El arquero de Atlético Madrid adivinó la intención, voló a la izquierda y sacó la pelota (rozó el palo) al córner.

Inmediatamente, Cristiano se tapó el rostro. Es un especialista, más allá de que falló algunos penales a lo largo de su carrera. Como Leo Messi, como Diego Maradona: los más grandes suelen cometer un pecado de vez en cuando en los 12 pasos. Más tarde, el desarrollo sufrió un corte y allí se vio al gladiador, el que lo tiene todo, llorar como un aficionado. No podía parar. Lo cubrieron sus compañeros, le dieron ánimo.

“Primero sentí tristeza y luego alegría, eso es lo que te da el fútbol, momentos inexplicables, un poco de todo. No he cometido errores este año y cuando más lo necesitas, Oblak lo salva...”, declaró el capitán luso tras el partido. Desde el inicio, Ronaldo buscó una y otra vez el gol, con remates de cabeza (a los 32), con libres directos (34, 38, 55, 72) y hasta con un cara a cara que le negó Oblak (89), pero el penal atajado fue la gota que colmó el vaso de sus nervios acumulados ante la falta de gol de los suyos.

Rápidamente surgió el dato duro, sorprendente: entre Eurocopas y Mundiales, tiene saldo negativo. Seis penales convertidos, nueve errados. En el palco, conmovida como en todo el estadio, su madre también lloraba. ¿Es solo fútbol? ¿Se trata de 22 locos corriendo detrás de una pelota? ¿Y los millones y millones en el banco? Nada de eso: el lado límpido del juego, del fútbol, simbolizado en sus lágrimas.

En la definición por penales, a diferencia de tantas veces que tomó la decisión de patear el último (un modo de ser el héroe), se inclinó por el primer disparo. Y cambió, también, el lugar. Oblak se arrojó también hacia ese sector, pero no alcanzó a contener el disparo perfectamente pateado. Fue el arranque de la serie por penales, en la que Portugal se impuso por 3 a 0, luego de un interminable empate sin goles. Ahora, se viene Francia. Algo así como Cristiano contra Mbappé, para sacarse chispas.

Y se confirmó el status de favorito de Portugal ante Eslovenia, más allá de algún susto. Los eslovenos jugaron por primera vez en su historia un partido de eliminación directa en una gran competición, después de quedarse en la fase de grupos en sus anteriores citas, el Mundial de 2002 y 2010, y la Eurocopa de 2000.

Eslovenia se clasificó además a los octavos sin ganar ningún partido, con tres empates. Fue precisamente así como Portugal superó su grupo en la Eurocopa 2016 y... terminó siendo la campeona. El equipo luso es uno de los candidatos. Con su defensa central formada por Ruben Dias y el ‘abuelo’ Pepe (41 años), pero con otros nombres solventes y de garantías como Bruno Fernandes, Vitinha o Rafael Leao.

Cristiano Ronaldo no lo podía creer PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Eso sí: la superestrella todavía no marcó.

El jugador de 39 años, que disputó todas las grandes citas de su selección desde la Eurocopa de 2004, sigue aspirando a anotar en su sexta participación en el torneo, después de conseguirlo en las cinco anteriores.

“No es casualidad que haya estado jugando durante 20 años al más alto nivel, y mantener ese rendimiento es muy difícil. Solo con mucha dedicación y trabajo duro podemos lograr esos números”, afirma. Ronaldo lleva su carrera con mucho orgullo deportivo y no reniega de una cuota de vanidad y exhibicionismo. Siempre fue así y a los 39 años asume su condición de referente. “Me gusta hacer las cosas con el ejemplo, como suelo decir. No soy de hablar mucho, pero me gusta mostrar quién soy. Y, cuando la situación se pone difícil, cuando las cosas no van bien, tenés que saber cuándo disciplinar y cuándo apoyar”, expresó en una reciente entrevista con la UEFA, a las puertas de la Eurocopa, competencia de seleccionados que lo recibe por sexta vez, más que a cualquier otro futbolista en la historia.

Cristiano Ronaldo tuvo su revancha en la definición KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Su longevidad lo transformó en un coleccionista de récords. Sus cifras son abrumadoras en lo relativo a goles y presencias. En una goleada sobre Irlanda, antes de la Eurocopa, estuvo rodeado del afecto de los hinchas en el estadio Municipal de Aveiro, en el último amistoso antes del debut de Portugal en la Eurocopa de Alemania.

A la par de que marcó dos golazos de zurda en el 3-0 a Irlanda, Cristiano Ronaldo estableció la plusmarca mundial de 1226 partidos. De anotar en la Eurocopa, Cristiano se transformará en el futbolista de mayor edad en conseguirlo. Ya levantó el trofeo en 2016, con una sensación agridulce en la final ante Francia, cuando fue reemplazado por una lesión cuando el cotejo estaba 0-0.

“Lo que logramos en 2016 fue histórico para el fútbol portugués. Creo firmemente que este equipo traerá mucha alegría a los aficionados portugueses. Creo que es bueno tener los pies sobre la tierra, pero el pensamiento en el cielo, que es soñar con otra Euro. Mi primera Euro fue en 2004, pasó mucho tiempo, hacerlo hoy me genera orgullo, pasión. No hay mejor que jugar para Portugal”, expresó Cristiano, el emblema que está acompañado por otras individualidades destacadas, como el interminable Pepe (41 años), Ruben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Matheus, Bernardo Silva y Joao Félix.

CR7 suma 130 goles en 211 cotejos con Portugal. Está a cinco tantos de llegar a los 900 en el total de su carrera, que con 895 ya lo tiene como el máximo goleador del mundo en la historia. En la temporada con Al Nassr (Arabia Saudita) marcó 44 goles en 46 cotejos, pero se quedó en la puerta en las cuatro competencias que disputó, no festejó ningún título.

Sigue sin convertir goles en la Euro, pero no falló en la definición. Y su imagen, ese lado sensible, se robó todas las miradas. Los goles pueden esperar.

