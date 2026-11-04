Cruzeiro vs. Bahia por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cruzeiro y Bahia correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A se disputará este jueves 5 de noviembre a las 21.30 h en el Estadio Mineirão, ubicado en Belo Horizonte.

El presente de ambos equipos

Cruzeiro llega al duelo con el envión anímico que significó su reciente victoria por 1-0 frente a Atlético Mineiro. Por su parte, Bahia también atraviesa un buen momento tras haber superado 3-2 a São Paulo en su presentación anterior, lo que promete un enfrentamiento dinámico entre dos conjuntos que buscarán mantener su racha ganadora.

Estadísticas del enfrentamiento

Ambos equipos saltarán al campo de juego con la confianza alta tras sus últimos resultados. Mientras que Cruzeiro intentará hacer valer la localía en el Mineirão, Bahia buscará capitalizar el impulso ofensivo demostrado en su última victoria para sumar unidades valiosas fuera de casa en esta recta final del campeonato.

Lo que está en juego

El resultado de este compromiso es determinante para las aspiraciones de ambos en la parte alta de la tabla, donde cada punto en la jornada 34 resulta fundamental para definir las posiciones finales de cara a la clasificación a los torneos internacionales y el cierre de la temporada 2026.