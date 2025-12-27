LA NACION

Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur, por la Premier League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este domingo desde las las 13.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur, por una nueva jornada del fútbol inglés
Crystal Palace y Tottenham Hotspur se enfrentan este domingo desde las 13.30h en el estadio Selhurst Park, por la fecha 18 de la Premier League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Crystal Palace viene de perder ante Leeds United por 4-1 mientras que Tottenham Hotspur llega de perder ante Liverpool por 2-1. Crystal Palace suma 26 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Tottenham Hotspur tiene 22 puntos.

Todo lo que hay que saber

  • Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur
  • Hora: las 13.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 18 de la Premier League 2025
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Crystal Palace y Tottenham Hotspur en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol inglés en 2025

La Premier League se disputa bajo un formato de grupo único compuesto por 20 clubes. Cada equipo juega un total de 38 partidos a lo largo de la temporada, enfrentando a cada rival dos veces: una como local y otra como visitante. El calendario completo se define mediante sorteo antes del inicio de la competencia. El campeón es el equipo que más puntos suma en la clasificación. Los tres últimos equipos de la tabla descienden directamente a la Championship, la segunda categoría.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

Al término del campeonato, los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Emirates FA Cup 2025-26 y el equipo que termine quinto en la Premier League acceden a la UEFA Europa League 2026-27. Por su parte, el campeón de la Carabao Cup 2025-26 se clasifica a la UEFA Conference League 2026-27.

¿Puede cambiar? Sí. Este esquema puede modificarse si un mismo equipo consigue más de una plaza para competiciones europeas a través de diferentes vías, o si accede a un torneo europeo por haber ganado una competencia continental. En esos casos, se activan algunas excepciones que redistribuyen los cupos entre los equipos mejor ubicados en la tabla.

Una de las excepciones más comunes es la de la FA Cup: si el campeón del certamen también termina entre los cuatro primeros de la Premier League y clasifica a la Champions League, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, y el sexto accede a la Europa League en lugar de la Conference League.

También existe una excepción similar con la Carabao Cup. Si el equipo campeón termina entre los cinco primeros del torneo local, su cupo para la Conference League se transfiere al sexto o, en algunos casos, al séptimo clasificado, dependiendo de otras combinaciones.

Finalmente, a partir del nuevo formato de la Champions League, la UEFA introdujo las llamadas "Plazas de Rendimiento Europeo", que se otorgan a las dos federaciones con mejor desempeño continental. Si Inglaterra recibe una de estas plazas adicionales, el quinto clasificado jugará la Champions League y la plaza para la Europa League pasará al sexto. Este ajuste también impacta en las excepciones vinculadas a la FA Cup y la Carabao Cup.

