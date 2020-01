¿Cualquiera puede ser campeón? Siete fechas a la caza del título de la Superliga

Miguel Angel Russo pone en marcha un nuevo sueño con Boca

Ariel Ruya 11 de enero de 2020

Miguel Russo asumió en Boca el 30 de diciembre de 2019, dirigió la primera práctica el 3 de enero y hará su presentación en la Superliga el domingo 26, a las 21.45, contra Independiente, en la Bombonera. El conjunto xeneize, dirigido por Gustavo Alfaro hasta ayer nomás, tiene 29 puntos, está a uno de Argentinos, el líder. El entrenador, de 63 años, fue despedido el 7 de octubre de Cerro Porteño.

Sebastián Beccacece asumió en Racing el último día de 2019, dirigió la primera práctica el 2 de enero y hará su presentación en la Superliga el domingo 26, a las 19.40, frente a Atlético Tucumán, en el Cilindro. La Academia, dirigido por Eduardo Coudet hasta ayer nomás, consiguió dos títulos -la Superliga anterior y el Trofeo de Campeones- y suma 26 unidades. El técnico, de 39 años, fue despedido el 26 de octubre de Independiente.

De una vereda a otra: Beccacece dejó Independiente y desembarcó en Racing Fuente: FotoBAIRES

La última fecha de la Superliga, la 23ª, se jugará el 1° de marzo. Es decir, que en un período de 35 días, y exactamente, en 7 capítulos, pueden consagrarse campeón. No sería algo descabellado. Es más: Beccacece puede celebrar por duplicado por herencia: el 22 de marzo, Racing jugará la Supercopa contra River, el ganador de la Copa Argentina.

Los desatinos del antiguo campeonato de 30 equipos aún destila consecuencias. Como en este caso: una carrera contra reloj rumbo a un título, que se va a resolver durante cinco semanas. Hay, al menos, 13 equipos que pueden ser campeón. Del equipo de la Paternal (30 puntos) a Talleres y Estudiantes, existe un abismo de... seis puntos. Y entre los primeros seis conjuntos, hay una diferencia de tres. El último caso es Arsenal, uno de los equipos que se consolidó para mantenerse y, de pronto, es parte de la pelea.

River tiene la misma cantidad de puntos, aunque debe un partido: jugará con Independiente el próximo 19, a las 19.10, en Avellaneda, en el verdadero regreso del fútbol oficial. Acostumbrado a los desafíos internacionales, el equipo millonario, ahora sí, va a apostar al campeonato, sin otras distracciones. Marcelo Gallardo, como nunca antes, espía el ámbito doméstico. Salvo Independiente, alejado, los grandes apuntan alto. Casi, casi, todos conservan la esperanza: más de la mitad del torneo, compuesto por 24 equipos, tiene el derecho de soñar.

Con el panorama algo despejado en la primera parte del año, River puede permitirse pelear por la Superliga Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

"Ahora es otro tipo de torneo, de 7 fechas. El parate te corta y el arranque depende de cada uno, porque mantener los niveles cuesta. El que venía con envión lo corta, y el que venía bajo, puede recuperarse. El fútbol argentino es competitivo como pocos en el mundo. No hay diferenciación de grandes o chicos. Te exige", reflexiona Russo.

"Racing viene de ser campeón. Luego, ganó ese trofeo ante Tigre. Se pudo mantener de manera competitiva, aunque aun no teniendo la mejor versión -como ellos afirmaban-, han podido competir. La idea es recuperar la memoria. Es un torneo que mostró irregularidad. Había equipos que estaban lejos y se vieron con posibilidades. Veremos qué tenemos en el arranque. Queremos pelear por todo. Es Racing positivo y vamos a dar pelea", sostiene Beccacece.

"Arrancamos desde el primer día con la mentalidad y la ilusión de poder conseguir la Superliga, que es lo inmediato que tenemos. Estamos enfocados en eso. Después vendrá la Copa Libertadores y la Supercopa Argentina, pero primero exclusivamente estamos enfocados en la Superliga. Sabemos que si empezamos ganando, quedamos arriba en la tabla. Depende de nosotros", explica Franco Armani.

Argentinos, la gran sensación de la Superliga Fuente: FotoBAIRES

"Es una posibilidad que ganemos el campeonato, pero creo que hoy en día el mejor equipo de la Argentina es River. Ha pasado muchas veces que no sale campeón el mejor. Acordándome rápido, el Huracán de Cappa era un equipazo, el Defensa de Beccacece, también... Nos fuimos armando para reacomodar el tema del promedio. A medida que vas creciendo y te vas metiendo en esa situación, te tenés que hacer cargo y pelearlo. El hincha te lo exige, aunque no salir campeón no sería un fracaso. Está muy parejo. La primera semana va a ser clave. Son 9 puntos en 7 días. Definís un montón de cosas", comenta Diego Dabove, el DT de Argentinos, que advierte otra realidad: la segunda fecha de este nuevo certamen, la 18ª, se jugará entre semana. Se disputará con una efervescencia especial. Lo saben todos: los DT nuevos que tienen una oportunidad de oro heredada, los que suelen darle la espalda y, de pronto, encuentran un hueco y hasta los que peleaban por otros desafíos y están a tiro. Como Lanús (29) y Vélez (28), dos revelaciones, con jóvenes entrenadores. Luis Zubeldía tiene 38 años y Gabriel Heinze, 41.

Más allá de la renovada crisis entre la AFA y la Superliga y del poder que cambió de manos en Boca, si las fechas no se modifican, habrá acción en continuado. Luego del mini torneo, en busca de un campeón, se jugará la Copa de la Superliga, del 8 de marzo al 31 de mayo. Pero en ese tiempo, ya habrá comenzado la zona de grupos de la Copa Libertadores, la obsesión de nuestro medio. Allí, ya no habrá espacio para el factor doméstico: River, Boca, Racing y compañía van a olvidarse rápido de los vaivenes locales y volverán a arriesgar su suerte en el prestigioso ámbito internacional.