Cuándo empieza la Champions League 2024-2025

Escuchar

La Champions League 2024/25, tras las etapas preliminares, comenzará este martes con la primera fecha de la primera etapa en la que competirán 36 clubes en el novedoso nuevo formato. En total se disputarán 225 partidos hasta la final del 31 de mayo de 2025 en el estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania.

La presente edición del máximo campeonato de Europa para clubes pasará a la historia por el cambio del sistema de competencia: ya no hay grupos y la primera ronda es una fase de liga en la que cada uno de los participantes se enfrenta a ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Todos suman puntos para la misma tabla de posiciones, de la que los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final y los que concluyan del puesto 9 al 24 jugarán un Play-Off a ida y vuelta por las ocho plazas restantes.

El formato garantiza partidos de alto vuelo en la primera etapa. Entre los 144 juegos programados en ocho fechas se destacan Milan vs. Liverpool, Manchester City vs. Inter de Milán, Paris Saint-Germain vs. Manchester City; Juventus vs. Manchester City; Liverpool vs. Real Madrid; Bayern Munich vs. Paris Saint-Germain; Inter vs. Arsenal; Real Madrid vs. Borussia Dortmund; Benfica vs. Atlético de Madrid; y Arsenal vs. Paris Saint-Germain

Real Madrid defiende el título de la Champions League que logró la temporada pasada con el, ahora, viejo formato GLYN KIRK - AFP

Fixture de la Champions League 2024/25

Primera etapa

Fecha 1

Martes 17 de septiembre

13:45 - Young Boys vs Aston Villa

13:45 - Juventus vs PSV

16:00 - Milan vs Liverpool

16:00 - Bayern Munich vs Dinamo Zagreb

16:00 - Real Madrid vs Stuttgart

16:00 - Sporting Lisboa vs Lille

Miércoles 18 de septiembre

13:45 - Sparta Praga vs Salzburgo

13:45 - Bolonia vs Shakhtar Donetsk

16:00 - Celtic vs Slovan Bratislava

16:00 - Brujas vs Borussia Dortmund

16:00 - Manchester City vs Inter

16:00 - Paris Saint-Germain vs Girona

Jueves 19 de septiembre

13:45 - Feyenoord vs Bayer Leverkusen

13:45 - Estrella Roja vs Benfica

16:00 - Mónaco vs Barcelona

16:00 - Atalanta vs Arsenal

16:00 - Atlético de Madrid vs Leipzig

16:00 - Brest vs Sturm Graz

Manchester City es uno de los grandes favoritos al título de la Champions League 2024/25 Frank Augstein - AP

Fecha 2

Martes 1 de octubre

13:45 - Salzburgo vs Brest

13:45 - Stuttgart vs Sparta Praga

16:00 - Arsenal vs Paris Saint-Germain

16:00 - Bayer Leverkusen vs Milan

16:00 - Borussia Dortmund vs Celtic

16:00 - Barcelona vs Young Boys

16:00 - Inter vs Estrella Roja

16:00 - PSV vs Sporting Lisboa

16:00 - Slovan Bratislava vs Manchester City

Miércoles 2 de octubre

13:45 - Shakhtar Donetsk vs Atalanta

13:45 - Girona vs Feyenoord

16:00 - Aston Villa vs Bayern Munich

16:00 - Dinamo Zagreb vs Mónaco

16:00 - Liverpool vs Bolonia

16:00 - Lille vs Real Madrid

16:00 - Leipzig vs Juventus

16:00 - Sturm Graz vs Brujas

16:00 - Benfica vs Atlético de Madrid

Con Julián Álvarez, el Atlético Madrid de Diego Simeone intentará ser protagonista en Europa PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Fecha 3

Martes 22 de octubre

13:45 - Milan vs Brujas

13:45 - Mónaco vs Estrella Roja

16:00 - Arsenal vs Shakhtar Donetsk

16:00 - Aston Villa vs Bolonia

16:00 - Girona vs Slovan Bratislava

16:00 - Juventus vs Stuttgart

16:00 - Paris Saint-Germain vs PSV

16:00 - Real Madrid vs Borussia Dortmund

16:00 - Sturm Graz vs Sporting Lisboa

Miércoles 23 de octubre

13:45 - Atalanta vs Celtic

13:45 - Brest vs Bayer Leverkusen

16:00 - Atlético de Madrid vs Lille

16:00 - Young Boys vs Inter

16:00 - Barcelona vs Bayern Munich

16:00 - Salzburgo vs Dinamo Zagreb

16:00 - Manchester City vs Sparta Praga

16:00 - Leipzig vs Liverpool

16:00 - Benfica vs Feyenoord

Ángel Di María jugará una nueva edición de la Champions League con Benfica Armando Franca - AP

Fecha 4

Martes 5 de noviembre

13:45 - PSV vs Girona

13:45 - Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb

16:00 - Bolonia vs Mónaco

16:00 - Borussia Dortmund vs Sturm Graz

16:00 - Celtic vs Leipzig

16:00 - Liverpool vs Bayer Leverkusen

16:00 - Lille vs Juventus

16:00 - Real Madrid vs Milan

16:00 - Sporting Lisboa vs Manchester City

Miércoles 6 de noviembre

13:45 - Brujas vs Aston Villa

13:45 - Shakhtar Donetsk vs Young Boys

16:00 - Sparta Praga vs Brest

16:00 - Bayern Munich vs Benfica

16:00 - Inter vs Arsenal

16:00 - Feyenoord vs Salzburgo

16:00 - Estrella Roja vs Barcelona

16:00 - Paris Saint-Germain vs Atlético de Madrid

16:00 - Stuttgart vs Atalanta

PSG, en la era post Kylian Mbappé, intentará ser protagonista en la Champions League Thibault Camus - AP

Fecha 5

Martes 26 de noviembre

13:45 - Sparta Praga vs Atlético de Madrid

13:45 - Slovan Bratislava vs Milan

16:00 - Bayer Leverkusen vs Salzburgo

16:00 - Young Boys vs Atalanta

16:00 - Barcelona vs Brest

16:00 - Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

16:00 - Inter vs Leipzig

16:00 - Manchester City vs Feyenoord

16:00 - Sporting Lisboa vs Arsenal

Miércoles 27 de noviembre

13:45 - Estrella Roja vs Stuttgart

13:45 - Sturm Graz vs Girona

16:00 - Mónaco vs Benfica

16:00 - Aston Villa vs Juventus

16:00 - Bolonia vs Lille

16:00 - Celtic vs Brujas

16:00 - Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund

16:00 - Liverpool vs Real Madrid

16:00 - PSV vs Shakhtar Donetsk

Liverpool es otro de los grandes clubes de Inglaterra que apunta a ganar la Champions League Peter Byrne - PA Wire

Fecha 6

Martes 10 de diciembre

13:45 - Girona vs Liverpool

13:45 - Dinamo Zagreb vs Celtic

16:00 - Atalanta vs Real Madrid

16:00 - Bayer Leverkusen vs Inter

16:00 - Brujas vs Sporting Lisboa

16:00 - Salzburgo vs Paris Saint-Germain

16:00 - Shakhtar Donetsk vs Bayern Munich

16:00 - Leipzig vs Aston Villa

16:00 - Brest vs PSV

Miércoles 11 de diciembre

13:45 - Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava

13:45 - Lille vs Sturm Graz

16:00 - Milan vs Estrella Roja

16:00 - Arsenal vs Mónaco

16:00 - Borussia Dortmund vs Barcelona

16:00 - Feyenoord vs Sparta Praga

16:00 - Juventus vs Manchester City

16:00 - Benfica vs Bolonia

16:00 - Stuttgart vs Young Boys

El Inter de Lautaro Martínez fue finalista en la edición 2022/23 de la Champions League Alfredo Falcone - LaPresse

Fecha 7

Martes 21 de enero

13:45 - Mónaco vs Aston Villa

13:45 - Atalanta vs Sturm Graz

16:00 - Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen

16:00 - Bolonia vs Borussia Dortmund

16:00 - Brujas vs Juventus

16:00 - Estrella Roja vs PSV

16:00 - Liverpool vs Lille

16:00 - Slovan Bratislava vs Stuttgart

16:00 - Benfica vs Barcelona

Miércoles 22 de enero

13:45 - Shakhtar Donetsk vs Brest

13:45 - Leipzig vs Sporting Lisboa

16:00 - Milan vs Girona

16:00 - Sparta Praga vs Inter

16:00 - Arsenal vs Dinamo Zagreb

16:00 - Celtic vs Young Boys

16:00 - Feyenoord vs Bayern Munich

16:00 - Paris Saint-Germain vs Manchester City

16:00 - Real Madrid vs Salzburgo

Desde que Lionel Messi dejó el club, Barcelona no pudo volver a ser campeón de la Champions League Joan Monfort - AP

Fecha 8

Miércoles 29 de enero

13:45 - Aston Villa vs Celtic

13:45 - Bayer Leverkusen vs Sparta Praga

16:00 - Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk

16:00 - Young Boys vs Estrella Roja

16:00 - Barcelona vs Atalanta

16:00 - Bayern Munich vs Slovan Bratislava

16:00 - Inter vs Mónaco

16:00 - Salzburgo vs Atlético de Madrid

16:00 - Girona vs Arsenal

16:00 - Dinamo Zagreb vs Milan

16:00 - Juventus vs Benfica

16:00 - Lille vs Feyenoord

16:00 - Manchester City vs Brujas

16:00 - PSV vs Liverpool

16:00 - Sturm Graz vs Leipzig

16:00 - Sporting Lisboa vs Bolonia

16:00 - Brest vs Real Madrid

16:00 - Stuttgart vs Paris Saint-Germain

Juventus, dos veces ganador de la Champions League, apunta a llegar lejos en la edición que comenzará este martes ISABELLA BONOTTO - AFP

Fixture de la etapa eliminatoria

Ronda eliminatoria de play-offs: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025

11/12 y 18/19 de febrero de 2025 Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025

4/5 y 11/12 de marzo de 2025 Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025

8/9 y 15/16 de abril de 2025 Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025

29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025 Final: 31 de mayo de 2025

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid (España) - 15

Milán (Italia) - 7

Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - 6

Barcelona (España) - 5

Ajax (Países Bajos) - 4

Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - 3

Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - 2

Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) y Manchester City (Inglaterra) - 1

LA NACION