Cuándo empieza la Copa América 2024

Junio es el mes en el que arranca la Copa América 2024 y los 12 seleccionados que participarán, entre ellos el argentino, comienzan sus respectivas preparaciones con amistosos para llegar en plenitud el campeonato continental más importante del año cuyo partido inaugural será el jueves 20 entre la albiceleste, último equipo campeón en 2021 cuando derrotó a Brasil por 1 a 0 en la final disputada en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, y Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El primero juego corresponderá al grupo A, que también integran Perú y Chile. En el B están México, Ecuador, Venezuela o Jamaica; en el C Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia; y en el D Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Los dos líderes de cada uno clasificarán a cuartos de final. A partir de allí, se disputarán series a partido único en las que el ganador avanzará de ronda y el perdedor quedará eliminado. La definición está prevista para el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todos los encuentros se podrán seguir minuto a minuto a través de canchallena, con información y estadísticas actualizadas al instante. Además, DirecTV anunció que emitirá todos los juegos en vivo en la pantalla de DSports y su plataforma digital DGO mientras que Telefé adquirió los derechos para transmitir los juegos de la Argentina por la TV abierta. En los últimos días se llegó a un acuerdo para que también la TV Pública emita los encuentros del equipo de Lionel Scaloni, aunque se había anunciado lo contrario a principios de mayo.

#SelecciónMayor Primeros trabajos regenerativos para los futbolistas que ya se encuentran en #Miami.@Argentina comienza su preparación con vistas a la @CopaAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/vJyLggzRez — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 3, 2024

Fixture de la Copa América 2024

Zona A

Fecha 1

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Perú vs. Chile - Viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Perú vs. Canadá - Martes 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canadá vs. Chile - Sábado 29 de junio en el Exploria Stadium de Orlando.

Zona B

Fecha 1

México vs. Jamaica - Domingo 22 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Ecuador vs. Venezuela - Domingo 22 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Fecha 2

Ecuador vs. Jamaica - Miércoles 26 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Venezuela vs. México - Miércoles 26 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3

Jamaica vs. Venezuela - Domingo 30 de junio en el Q2 Stadium de Austin.

México vs. Ecuador - Domingo 30 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona

Zona C

Fecha 1

Uruguay vs. Panamá - Lunes 23 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Estados Unidos vs. Bolivia - Lunes 23 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2

Uruguay vs. Bolivia - Jueves 27 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Panamá vs. Estados Unidos - Jueves 27 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Fecha 3

Bolivia vs. Panamá - Lunes 1 de julio en el Exploria Stadium de Orlando.

Estados Unidos vs. Uruguay - Lunes 1 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Zona D

Fecha 1

Colombia vs. Paraguay - Martes 24 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Brasil vs. Costa Rica - Martes 24 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Fecha 2

Colombia vs. Costa Rica - Viernes 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Paraguay vs. Brasil - Viernes 28 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Fecha 3

Costa Rica vs. Paraguay - Martes 2 de julio en el Q2 Stadium de Austin.

Brasil vs. Colombia - Martes 2 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Los 14 estadios de la Copa América 2024

Allegiant Stadium , Las Vegas, Nevada: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final.

, Las Vegas, Nevada: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final. AT&T Stadium , Arlington, Texas: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final.

, Arlington, Texas: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final. Bank of America Stadium , Charlotte, North Carolina: albergará dos partidos, una semifinal y el del tercer puesto.

, Charlotte, North Carolina: albergará dos partidos, una semifinal y el del tercer puesto. Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas: albergará un partido de la primera etapa.

Kansas City, Kansas: albergará un partido de la primera etapa. Exploria Stadium , Orlando, Florida: albergará un partido de la primera etapa.

, Orlando, Florida: albergará un partido de la primera etapa. GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri: albergará dos partidos de la primera etapa.

Kansas City, Missouri: albergará dos partidos de la primera etapa. Hard Rock Stadium , Miami Gardens, Florida: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y la final.

, Miami Gardens, Florida: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y la final. Levi’s Stadium , Santa Clara, California: albergará un partido de la primera etapa.

, Santa Clara, California: albergará un partido de la primera etapa. Mercedes-Benz Stadium , Atlanta, Georgia: albergará un partido de la primera etapa.

, Atlanta, Georgia: albergará un partido de la primera etapa. MetLife Stadium , East Rutherford, New Jersey: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y una semifinal.

, East Rutherford, New Jersey: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y una semifinal. NRG Stadium , Houston, Texas: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final.

, Houston, Texas: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final. Q2 Stadium , Austin, Texas: albergará un partido de la primera etapa.

, Austin, Texas: albergará un partido de la primera etapa. SoFi Stadium , Inglewood, California: albergará dos partidos de la primera etapa.

, Inglewood, California: albergará dos partidos de la primera etapa. State Farm Stadium, Glendale, Arizona: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final.

La ubicación de las 14 sedes de la Copa América: la competencia "viajará" por Estados Unidos Conmebol

Cómo comprar tickets

Los tickets se expenden a través del sitio web del torneo, CopaAmerica.com, y se redirecciona al comprador a Ticketmaster, en el que se requiere tener un usuario. Los precios son en dólares y dependen del partido en cuestión. Por ejemplo, para el encuentro inaugural entre la Argentina de Lionel Scaloni vs. Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta el costo va desde los 200 a los 5000. En otros duelos, por ejemplo, Perú vs. Chile, también por la zona A, se pueden conseguir boletos desde 50 dólares, siempre dependiendo de la ubicación. Solo no se pueden adquirir aún los boletos para la definición.

Acceder a la página oficial.

Elegir partido: se pueden adquirir entradas para casi todas las fases del torneo, desde los encuentros de la fase de grupos hasta las semifinales. La final todavía no está disponible.

Seleccionar asientos: una vez en el sitio.

Realizar el pago.

Confirmación y entrega de los boletos: una vez que la compra está confirmada se recibe el visto bueno por correo electrónico.

El Sofi Stadium tiene una capacidad de 65.500 espectadores y recibirá dos partidos de la copa Conmebol

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina / Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

