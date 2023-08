escuchar

La Champions League 2023-24 está a la vuelta de la esquina. La 69° edición del certamen más importante de Europa a nivel clubes ya tiene a casi todos los equipos de la etapa de grupos confirmados, a excepción de tres cupos que se definirán este miércoles entre los siguientes cruces: Copenhague vs. Rakow, AEK vs. Royal Antwerp y PSV vs. Rangers. Ya con todo definido, este miércoles, a partir de las 12.30 (hora argentina) se realizará el sorteo de la etapa de grupos, que marcará el camino de cada uno de los candidatos de cara al sueño de consagrarse campeón.

Manchester City actuará como defensor del título, tras la consagración en la última edición. El equipo dirigido por el español Pep Guardiola se sacó la espina y se quedó con la Champions League en la temporada 2022-23 por primera vez en la historia, con una soberbia campaña que coronó con un triunfo por la mínima diferencia sobre Inter de Milán en el Atatürk Olympic de Estambul, Turquía, con gol de Rodri.

Manchester City ganó la última edición de la Champions League siendo ampliamente superior a sus rivales FRANCK FIFE - AFP

Bombos del sorteo

Bombo 1: Manchester City, Sevilla, Bayern Munich, París Saint Germain, Barcelona, Benfica, Napoli y Feyenoord.

Manchester City, Sevilla, Bayern Munich, París Saint Germain, Barcelona, Benfica, Napoli y Feyenoord. Bombo 2: Real Madrid, Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Porto y Arsenal.

Real Madrid, Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Porto y Arsenal. Bombo 3 (sin definir): Shakhtar Donetsk, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja y Braga.

Shakhtar Donetsk, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja y Braga. Bombo 4 (sin definir): Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Lens, Newcastle, Unión Berlín y Young Boys.

* Los tres equipos que se disputan los últimos cupos para la etapa de grupos se ubicarán en el bombo 3 o 4.

Cómo ver online el sorteo

La organización de las zonas del prestigioso torneo se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la web UEFA.com. Durante la ceremonia también se entregarán los premios al Jugador de la UEFA 2022-23, Jugadora de la UEFA 2022-23, Entrenador de la UEFA 2022-23, Entrenadora de la UEFA 2022-23 y Premio Presidente de la UEFA 2022-23.

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid (España) - 14

Milán (Italia) - 7

Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6

Barcelona (España) - 5

Ajax (Países Bajos) - 4

Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) - 3

Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest - 2

Celtic / Hamburgo / Steaua Bucarest / Olympique Marsella / Borussia Dortmund / Feyenoord / Aston Villa / PSV Eindhoven / Estrella Roja / Manchester City - 1

Real Madrid es el máximo ganador de la historia de la Champions League con 14 trofeos Reuters

Los candidatos para la Champions League 2023-2024

Difícil no ver a Manchester City, vigente ganador, y a Real Madrid, 14 veces campeón de Europa, como favoritos de esta nueva edición, a pesar de que el Merengue no sea cabeza de serie por no haberse consagrado campeón de LaLiga de España en el último ciclo. Además, en calidad de campeones de sus respectivas ligas, Barcelona, PSG, Bayern Munich y Napoli también pueden considerarse como los equipos a temer en la incipiente temporada. En el bombo 2, además de los de la Casa Blanca, habrá otros pesos pesados como Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid y Arsenal.