Cuándo juega Argentina vs. Chile, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, hora y TV

Este jueves, desde las 21, la selección argentina se enfrenta a Chile en el marco de la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Pluto TV y TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste se mantiene como único líder de la tabla de posiciones con 15 unidades conseguidas en seis partidos, producto de cinco victorias y una derrota (2 a 0 vs. Uruguay en la fecha 5). En la última fecha le ganó el clásico sudamericano a Brasil por la mínima diferencia, en el Maracaná, con un gol de Nicolás Otamendi. Vuelve a jugar tras consagrarse bicampeona de América, con el ánimo por las nubes por haber reafirmado su condición de campeón de todo (no pierde un torneo oficial desde 2019).

La selección argentina viene de consagrarse bicampeona de América y quiere más en Eliminatorias CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La Roja, por su parte, comenzó el certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo con el pie izquierdo, por lo que se encuentra en el octavo puesto, fuera de zona de clasificación, con cinco puntos (un triunfo, dos empates y tres caídas, la última de ellas en la sexta jornada, por 1 a 0, frente a Ecuador). El DT, Ricardo ‘Tigre’ Gareca, sabe que llevarse un punto como visitante ante el campeón del mundo sería un gran resultado, por lo que intentará dar el batacazo.

Argentina vs. Chile: todo lo que hay que saber

Fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Día: Jueves 5 de septiembre.

Hora: 21.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

TV: Telefé, TyC Sports y TV Pública.

Streaming: Pluto TV y TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue demostrando estar a la altura de cada desafío que se le presenta. Y justamente en la próxima fecha FIFA tendrá un nuevo obstáculo: no contará con Lionel Messi, en pleno proceso de recuperación por un esguince sindesmal en el tobillo derecho sufrido en la definición del certamen continental, y tampoco con Ángel Di María, quien se retiró del seleccionado tras consagrarse bicampeón de América. Sin el capitán ni el subcapitán de los últimos años, el resto de los referentes deberá mostrar su mejor versión para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. ¿Y la cinta? A priori, se la disputan Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Rodrigo De Paul.

¿Los nuevos referentes? Rodrigo De Paul y Emiliano 'Dibu' Martínez se disputan la cinta de capitán Hussein Malla - AP

Por el lado de Chile, Gareca afronta una etapa de reestructuración, en la que no le da lo mismo enfrentar a una Argentina sin Lionel Messi: “A la Argentina la veo bien. Si me preguntan si quiero que esté Messi, obviamente digo que no. Prefiero que no esté. Pero esa ausencia no invalida la categoría y todos los recursos que tiene la selección. No desconozco que la Argentina es capaz de resolver la ausencia de Messi, ya lo hizo en otras oportunidades. Sin Messi y Di María obtuvo buenos rendimientos y resultados. No varía tanto que esté uno u otro”, afirmó el ‘Tigre’.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.38 contra los 9.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.75.

