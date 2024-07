Cuándo juega Boca la revancha de la Copa Sudamericana 2024 vs. Independiente del Valle

Escuchar

Boca Juniors consiguió un valioso empate ante Independiente del Valle, como visitante, en la ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana 2024. El equipo dirigido por Diego Martínez, diezmado por lesiones, inhabilitaciones, sanciones y convocatorias a la selección argentina Sub 23 para disputar los Juegos Olímpicos, no pasó del 0 a 0 ante un equipo que partía como claro favorito. Un resultado positivo de cara al partido de vuelta, que se jugará en la Bombonera el próximo miércoles 24 de julio.

Al entrenador no le quedó otra opción que poner en cancha a un once plagado de juveniles que fueron guiados por la experiencia y jerarquía de jugadores como Sergio Romero, Marcos Rojo y Luis Advíncula. Desde el arranque estuvieron Lautaro Di Lollo, Mauricio Benítez, Jabes Saralegui, Milton Delgado y Julián Ceballos, todos con 21 años o menos. Además, en el complemento ingresaron otros futbolistas de las inferiores como Mateo Mendía y Santiago Dalmasso. Un equipo atípico que por momentos sufrió -aunque tuvo chances de ponerse en ventaja-, pero aprovechó la ineficacia de su rival para rescatar un empate con sabor a victoria.

La experiencia de Luis Advíncula fue una de las claves para que Boca rescate un empate en Quito X

Ante Independiente del Valle, el xeneize tuvo 18 bajas. En primer lugar Leandro Brey, Kevin Zenón, Cristian Medina y Ezequiel ‘Equi’ Fernández están en París en la antesala de los Juegos Olímpicos que disputarán con la selección argentina Sub 23. Todos ellos regresarán al país en la semana del 11 de agosto, por lo que también se perderán el partido de vuelta. Por otro lado, Guillermo ‘Pol’ Fernández recibió una fecha de suspensión y tampoco estuvo disponible; mientras que Aaron Anselmino, Nicolás Figal, Cristian Lema, Lucas Blondel y Edinson Cavani están lesionados.

Además, esta semana ocurrió una situación inédita en el mundo Boca: el club no puede utilizar a ninguno de los cuatro refuerzos en la serie. Ni en la ida, ni en la vuelta. Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no fueron habilitados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) “por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países a la hora de la presentación de las documentaciones”. Juan Román Riquelme, presidente de la institución de la Ribera, lo explicó de la siguiente manera: “Hubo un temita con el tema horarios, estábamos tranquilos que podíamos presentar la lista hasta las siete de la tarde de Asunción que serían a las ocho de la noche nuestras. Mandamos el mail a las 7.43 y al final no era así: era a las siete de la tarde nuestra y seis de Asunción. Esa es la realidad y nada más que eso”, argumentó.

El Club Atletico Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la CONMEBOL ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de… pic.twitter.com/Dr6p4azjwy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 16, 2024

El resto de las bajas no tuvieron que ver con sanciones, inhabilitaciones o lesiones, sino más bien con motivos estrictamente futbolísticos. Se trata de Nicolás Valentini, Darío Benedetto, Frank Fabra y Norberto Briasco, quienes no son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico desde hace tiempo. Esta decisión deja en evidencia que los jugadores en cuestión no volverán a sumar minutos con la camiseta de Boca aún cuando el equipo necesite de su presencia para suplir decenas de bajas.

Es cierto que Boca tampoco dispondrá de sus incorporaciones en el partido de vuelta en la Bombonera, pero el 0 a 0 en Quito deja muy bien parado al conjunto azul y oro para la revancha. Principalmente debido a que Independiente del Valle, que empezó el año con buenas expectativas en la Libertadores y cayó sorpresivamente al repechaje de la Sudamericana, demostró estar lejos del nivel que lo llevó a ganar este mismo torneo en 2019 y en 2022, y la Recopa Sudamericana en 2023, además de ser finalista de la Libertadores en 2016.

Resumen Independiente del Valle 0 - 0 Boca Juniors

