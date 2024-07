Cuándo juega Boca vs. Banfield, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV

Escuchar

Boca Juniors y Banfield protagonizarán este miércoles el último partido de la séptima fecha de la Liga Profesional 2024, que se postergó en su momento porque el xeneize debía disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El duelo está programado a las 20.30 en la Bombonera con transmisión en vivo por ESPN Premium, canal que también se puede sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Fernando Espinoza, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.72 contra 5.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.70.

Boca vs. Banfield: todo lo que hay que saber

Liga Profesional 2024 - Fecha 7

Día: Miércoles 31 de julio.

Hora: 20.30.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Fernando Espinoza.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El encuentro tendrá cara a cara a dos equipos necesitados que están en la segunda mitad de la tabla de posiciones. El xeneize, que en la octava jornada igualó sin goles en Córdoba ante Instituto, suma apenas nueve puntos producto de dos alegrías, tres pardas y dos caídas mientras que el Taladro, que en su último juego terminó 1 a 1 con Talleres, suma seis unidades porque ganó solo una vez, empató tres y cayó en las tres restantes.

Sin competencia internacional hasta mediados de agosto y con la urgencia de acercarse a los líderes del torneo doméstico para ser protagonista y pelear el título, algo obligado en la institución del barrio porteño de la Boca, el DT Diego Martínez no resguardará a ningún jugador más allá de los que están recuperándose de lesiones. En las últimas horas el plantel sumó a Agustín Martegani, proveniente de San Lorenzo, como el quinto refuerzo tras las llegadas de Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez. En contrapartida, Ezequiel Fernández, que está disputando los Juegos Olímpicos París 2024 con la selección argentina, habría sido vendido a Al-Qadsiah de Arabia Saudita, por lo que no volvería a jugar en el club porteño y es una baja sensible más allá de que el entrenador ya no cuenta con él desde el segundo semestre.

Chequeo médico ✅

Firma de contrato ✅

Primer entrenamiento 🔜#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/3OHiuodeLd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 29, 2024

El conjunto del sur del Conurbano de Buenos Aires, por su parte, quiere levantar la cabeza y tiene una gran posibilidad de tomar envión con un buen resultado en el estadio Alberto J. Armando. El entrenador Gustavo Munúa utilizaría de arranque a la mayoría de los que empezaron en el empate contra la T para cortar la racha de tres cotejos sin triunfos.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Tomás Belmonte, Guillermo Fernández y Brian Aguirre; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Banfield: Facundo Sanguinetti, Guillermo Henrique, Alejandro Maciel, Gabriel Aranda, Emanuel Insúa, Jesús Soraire, Cristian Núñez, Ignacio Rodríguez, Matías González, Juan Pablo Álvarez y Matías Roldán. DT: Gustavo Munúa.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la séptima fecha de la Liga Profesional 2023, en marzo del año pasado, con victoria de Banfield 1 a 0 como local en el estadio Florencio Sola con tanto de Aaron Quirós.

LA NACION