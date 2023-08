escuchar

Este domingo, desde las 12.30 (hora argentina), Chelsea, con Enzo Fernández y Liverpool, con Alexis Mac Allister, se enfrentan en un partido correspondiente a la primera fecha de la Premier League 2023-24. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Anthony Taylor, se disputa en el Stamford Bridge y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

El conjunto Blue contará con el debut de Mauricio Pochettino como DT, el único entrenador argentino que comandará las riendas de un equipo de la Premier en este ciclo. Es la apuesta de la dirigencia para mejorar los resultados de la última temporada, en la que invirtieron más de 600 millones de euros y no lograron siquiera clasificarse a una competencia internacional, ya que culminaron en el 12° lugar, más cerca del descenso que de los primeros puestos. El nacido en Murphy, Santa Fe, es muy valorado en Inglaterra, ya que dirigió a Tottenham entre 2014 y 2019, club en el que alcanzó la final de la Champions League 2018-19. Espera tener un regreso triunfal.

Mauricio Pochettino es la gran apuesta de Chelsea para mejorar lo hecho en la última temporada

El combinado Red, en tanto, afronta esta temporada con el claro objetivo de ganar títulos, algo que no pudo lograr en el último curso. Para eso contrató a Mac Allister, que será el nuevo 10 del equipo. Desafío no menor. Dejó Brighton, institución en la que aún permanece el argentino Facundo Buonanotte, por una suma cercana a los 42 millones de euros, lo que le permitió convertirse en la tercera venta más valiosa de la historia de las Gaviotas. Y ya deslumbra. “Es un jugador de primer nivel, con y sin balón”, aseguró Jurgen Klopp, DT de los Reds, en la pretemporada. “Demostró lo buen futbolista que es y lo bien que entiende el juego”, afirmó el reconocido entrenador alemán.

Alexis Mac Allister con la camiseta de Liverpool; el campeón del mundo es el nuevo 10 de los Reds Andrew Powell / LFC

Chelsea vs. Liverpool: todo lo que hay que saber

Fecha 1 de la Premier League 2023-24.

Día : domingo 13 de agosto.

: domingo 13 de agosto. Hora : 12.30 (horario argentino).

: 12.30 (horario argentino). Estadio : Stamford Bridge.

: Stamford Bridge. Árbitro : Anthony Taylor.

: Anthony Taylor. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, Pochettino habló en conferencia de prensa y aseguró que Chelsea está en una etapa de cambios, pero que no es excusa a la hora de afrontar el debut: “Somos Chelsea, la historia del club es ganar. No podemos dar el mensaje de que estamos en transición. Vamos a estar listos para ganar contra Liverpool, incluso aunque ellos sean un muy buen equipo. No voy a aceptar una forma diferente de pensar. No hay excusas para nosotros porque tenemos muy buenos futbolistas que pueden jugar de la mejor manera”, aseguró.

Por su parte Klopp, aseguró que será un partido parejo ante un equipo que buscará reponerse de una temporada para el olvido: “Preparamos el partido ante Chelsea durante un largo tiempo. No hay distracción. Creo que son dos equipos de fútbol talentosos. Vimos a Chelsea en su gira de pretemporada y hubo muchas cosas buenas. Para eso tenemos que prepararnos. Es su primer partido y querrán reponerse después de una temporada decepcionante”, comentó.

Jurgen Klopp busca recuperar la mejor versión de Liverpool, con el claro objetivo de ganar títulos Shaun Botterill - PA Wire

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Liverpool corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.40 contra los 2.92 que se repagan por un triunfo de Chelsea. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.65.

Posibles formaciones

Chelsea : Kepa Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Levi Colwill, Ben Chilwell; Enzo Fernández, Conor Gallagher; Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Mykhaylo Mudryk y Nicolas Jackson.

: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Levi Colwill, Ben Chilwell; Enzo Fernández, Conor Gallagher; Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Mykhaylo Mudryk y Nicolas Jackson. Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Luis Díaz.