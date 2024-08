Cuándo juega Gimnasia vs. River Plate, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV

Escuchar

Gimnasia de La Plata y River Plate se enfrentan este sábado desde las 17.30 en el Bosque, por la fecha 11 de la Liga Profesional 2024, con perspectivas distintas. Es que, el encuentro que dirigirá Hernán Mastrángelo encuentra al Lobo con la atención plena en este compromiso y al Millonario con los objetivos divididos: por un lado necesita sumar en el torneo local para no perderle pisada a los líderes, pero por el otro, tiene el gran faro del año: la Copa Libertadores. Y justamente el miércoles debe afrontar el partido de vuelta de los octavos de final ante Talleres y necesita poner allí lo mejor. El encuentro de este sábado se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

“Tengo que ser inteligente para saber dónde estamos parados, ver lo que tenemos e intentar reconocer las virtudes para potenciarlos. La competencia también es muy dura, porque hay detalles que te hacen continuar o te sacan, y no puedo pretender que el equipo funcione ya como quiero. No hay magia en esto, no soy un mago”, dijo Gallardo tras la ida de la copa, también el miércoles. Justamente a partir de estas declaraciones se sostiene que el ‘Muñeco’ no quedó nada conforme con el desempeño de River en los dos partidos que dirigió desde su regreso: el 1 a 1 vs. Huracán en el Monumental por la Liga Profesional y éste, el de la Libertadores.

Marcelo Gallardo volvió al Monumental, pero aún no está conforme con el rendimiento Augusto Famulari

En este sentido, de la apreciación del DT también se desprende que los focos están mayormente puestos allí y que por lo tanto, de cara al enfrentamiento vs. Gimnasia, tal vez decida reservar a los referentes que asomaron en estas dos presentaciones: Germán Pezzella, Paulo Díaz, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro y al recién llegado Fabricio Bustos. Otro, Maximiliano Meza, que arribó este jueves, podría ser titular en busca de sumar justamente sus primeros minutos como jugador Millonario y también, pensando en la copa.

Maximiliano Meza firmó su vínculo con River este jueves y podría debutar vs. Gimnasia

Ambos conjuntos llegan con sensaciones diferentes. El Lobo necesita escalar en la tabla porque está 16°, pero además 19° en la Anual, la que define los promedios y descensos. El Millonario, en cambio, marcha 8° en el torneo que ganó el año pasado y como se dijo, tiene el foco en la copa.

El conjunto platense, por su parte, puede utilizar a sus mejor futbolistas disponibles, ya que no tiene compromisos entresemana y porque justamente necesita aprovechar la ocasión para sumar de a tres tras un inicio a pura velocidad en el torneo, cuando cosechó buenas unidades, aunque luego mermó el rendimiento. Viene de vencer a Racing como visitante, mientras que el Millonario igualó en su cancha ante el líder Huracán, 1 a 1, en el encuentro que ofició de “vuelta” de Gallardo.

El Lobo viene de darse un gustazo contra Racing, al que venció en Avellaneda en la fecha anterior X

Gimnasia vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 11 de la Liga Profesional 2024.

Día: Sábado 17 de agosto.

Hora: 17.30.

Estadio: El Bosque.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Gimnasia vs. River Plate: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow.

Telecentro Play.

DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

