escuchar

Este miércoles, desde las 20.30 (hora argentina), el Inter Miami de Lionel Messi, que será titular y capitán, se enfrenta a Nashville en un partido correspondiente a la fecha 29 de la Major League Soccer (MLS) 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Chris Penso, se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, en Florida, y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Sin embargo, a diferencia de los últimos encuentros, no es necesario tener contratado el “MLS Season Pass”.

El equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino’ acumula nada menos que nueve partidos sin conocer la derrota. No perdió ninguno desde la llegada de la ‘Pulga’. Incluso los ganó todos, aunque en algunos necesitó de los penales para hacerse con la victoria (frente a Dallas y Nashville en la Leagues Cup, y ante Cincinnati en la US Open Cup). Además, retomó la actividad en la MLS con un importante triunfo por 2 a 0 contra New York RB en condición de visitante, que le permitió cortar una racha de 11 encuentros consecutivos sin ganar en el plano liguero y, además, salir del fondo de la tabla de la zona A, relegando a ese lugar al Toronto del argentino Franco Ibarra.

Inter Miami derrotó 2 a 0 a New York RB en su vuelta a la Major League Soccer AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El combinado de las Seis Cuerdas, en tanto, busca revancha ante Inter Miami luego de perder la final de la Leagues Cup hace apenas dos semanas. La actual temporada de la MLS lo encuentra en la séptima posición de la Conferencia Este, con 38 puntos conseguidos en 25 partidos disputados. Viene de sufrir una goleada ante el Atlanta United de los argentinos Santiago Sosa y Thiago Almada, en un duelo que finalizó 4 a 0 gracias a los goles de Almada, Xande Silva, Miles Robinson y Saba Lobzhanidze.

Inter Miami vs. Nashville SC: todo lo que hay que saber

Fecha 29 de la Major League Soccer 2023.

Día : Miércoles 29 de agosto.

: Miércoles 29 de agosto. Hora : 20.30 (horario argentino).

: 20.30 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, en Florida.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, en Florida. Árbitro : Chris Penso.

: Chris Penso. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Apple TV+.

En la previa del cotejo, ‘Tata’ Martino habló en conferencia de prensa y confirmó la presencia de Messi en el equipo titular tras ser suplente ante New York RB, partido en el que ingresó en el complemento y convirtió el 2 a 0 definitivo luego de una jugada excelente: “El partido clave para recuperar fue el pasado contra Nueva York. Si no hay ningún inconveniente, Messi será de la partida”, adelantó.

Lionel Messi festeja su gol ante New York RB, que sentenció el 2 a 0 en su debut liguero Eduardo Muñoz Álvarez - FR171643 AP

Además, también habló sobre la importancia de utilizar esquemas e interpretes determinados para lograr la mejor versión de la ‘Pulga’: “Teniendo a un futbolista como Lionel es muy difícil no diseñar el equipo alrededor de él”, explicó Martino. ”Queremos lograr su mejor versión y los esquemas que usamos son pensando en que tenga mayor incidencia dentro del partido. Vamos bien porque el resto de los futbolistas entienden la idea y podemos explotar mejor las posibilidad de ‘Leo’ sin dejar de ser un equipo”, destacó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.52 contra los 5.50 que se repagan por un triunfo de Nashville. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez.

: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. Nashville: Elliot Panicco; Shaquell Moore, Lukas MacNaughton, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz; Jacob Shaffelburg, Sean Davis, Aníbal Godoy, Fabrice-Jean Picault; Hany Mukhtar y Sam Surridge.