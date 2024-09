Cuándo juega Racing vs. Boca Juniors, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV

Escuchar

Este sábado, desde las 17.30, Racing y Boca Juniors se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional (LPF) 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, se disputa en el estadio Presidente Perón y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia es un equipo irregular. Puede golear, como lo hizo ante Huachipato por 6 a 1 en la Copa Sudamericana, o puede perder puntos inexplicables ante rivales de menor jerarquía, como le ocurrió con Sarmiento de Junín en la fecha 7 de la LPF. Actualmente está séptimo con 21 unidades (seis triunfos, tres igualdades y cuatro caídas) y viene de perder 1 a 0 con Atlético Tucumán por un gol de Renzo Tesuri.

Racing aún está vivo en la Copa Sudamericana, pero debe levantar cabeza en el plano local Marcos Brindicci - LA NACION

El xeneize, por su parte, se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos conseguidos en 13 partidos disputados, producto de cinco victorias, seis empates y dos caídas. Sin embargo, llega con el ánimo en alza tras eliminar a Talleres de Córdoba, por penales, en los octavos de final de la Copa Argentina. En la última jornada de la LPF derrotó 2 a 1 a Rosario Central con tantos de Cristian Lema y Brian Aguirre (Jaminton Campaz descontó para el Canalla).

Racing vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 14 de la Liga Profesional 2024.

Día : Sábado 14 de septiembre.

: Sábado 14 de septiembre. Hora : 17.30

: 17.30 Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro : Hernán Mastrángelo.

: Hernán Mastrángelo. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este sábado, Gustavo Costas, DT de Racing, probó varios esquemas tácticos e intérpretes diferentes durante el parate por la fecha FIFA en el que la Academia realizó varios entrenamientos a doble turno. La línea de tres en el fondo, con dos carrileros, toma fuerza con el correr de los días, con Marco Di Césare y Santiago Sosa como titulares indiscutidos y con Leonardo Sigali peleando por un puesto con Santiago Quirós. La duda pasa por utilizar tres mediocampistas y dos delanteros o cuatro volantes con dos extremos retrasados y un solo punta.

Diego Martínez, entrenador xeneize, no dio pistas sobre el once inicial que pondrá ante Racing, ya que armó dos equipos conformados por un mix entre titulares y suplentes en las últimas prácticas. Las certezas son que Edinson Cavani y Luis Advíncula no serán convocados por lesión, ya que apuntan a recuperarse para el Superclásico de la próxima semana ante River Plate. En contrapartida, Sergio Romero y Marcos Rojo se entrenaron a la par de sus compañeros y podrían ser de la partida.

Marcos Rojo se encuentra al 100% desde lo físico y podría sumar minutos ante Racing Marcos Brindicci

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 3.65 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

LA NACION