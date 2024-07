Cuántos títulos tiene Lionel Messi, tras una nueva consagración

Escuchar

Lionel Messi sumó un título más a su brillante palmarés al ganar la Copa América 2024 con la selección argentina, tras derrotar a Colombia por 1 a 0. De esta manera consiguió el 44° en su carrera profesional y rompió un nuevo récord: superó al brasileño Dani Alves y se consolidó como el futbolista con más títulos en la historia del fútbol. El capitán de la selección argentina celebró con todas las camisetas que vistió: Barcelona, París Saint Germain (PSG). Inter Miami y, por supuesto, con el seleccionado albiceleste, con el que, además del de este domingo, festejó y disfrutó el título más deseado para él y el que más le costó: el Mundial Qatar 2022.

No fue el mejor torneo de Messi con la selección ni mucho menos en líneas generales. Lejos estuvo de ser así. La edad, evidentemente, empieza a pasar factura y el astro argentino ya no es el mismo de antes. Ante Chile, en la segunda fecha del grupo A, sintió una molestia en el aductor de la pierna derecha y, desde entonces, no volvió a ser el mismo. No sumó minutos contra Perú y estuvo “desaparecido” ante Ecuador (incluso erró el penal de la tanda en la que Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a ser figura). Le falta ritmo, es cierto, pero la visión de juego es cada vez mejor. En la final, como nunca, pidió el cambio por un pinchazo y se retiró entre medio de un llanto desconsolado. Una imagen desoladora. Pero la gran noticia es que sus compañeros en la selección dejaron atrás la “Messi-dependencia” y pueden ganar incluso con él jugando por debajo de todo su potencial. Por él, como tiene que ser.

'Leo' Messi no pudo dar el 100 % y salió lesionado en la final: pero levantó la copa nuevamente MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todos los títulos de Lionel Messi (44)

Selección argentina (6)

Mundial Sub 20 2005.

Juegos Olímpicos Pekín 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial Qatar 2022.

Copa América 2024.

Barcelona (34)

Mundial de Clubes 2009, 2011 y 2015 (tres).

Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (cuatro).

Supercopa de Europa 2009, 2011 y 2015 (tres).

Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (diez).

Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (siete).

Supercopa de España 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018 (siete).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023 (dos).

Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (1)

Leagues Cup 2023.

El Mundial Qatar 2022, su mejor torneo

El mejor torneo de Lionel Messi fue el Mundial Qatar 2022. En el certamen disputado en Medio Oriente lideró todos los rubros estadísticos de la selección argentina y fue elegido como el Mejor Jugador. Su calificación estadística final, según Sofascore, fue de 8.27. Convirtió siete goles (dos de ellos en la final ante Francia), disputó todos los minutos, entregó tres pases clave por partido y recibió 3.1 faltas por 90′.

El torneo de sus sueños: Lionel Messi fue el héroe argentino del Mundial Qatar 2022

Además, rompió ocho de los 10 récords que tenía a su alcance antes del comienzo del torneo. De goles, de presencias, de minutos, de capitán y de premios a nivel país y mundial, el rosarino pulverizó marcas de leyendas del fútbol y se erigió aún más como el deportista más trascendente de la historia argentina. Los únicos récords que quedaron ilesos de la embestida de ‘La Pulga’ fueron del alemán Miroslav Klose, quien salvaguardó dos de sus marcas: el de máximo artillero histórico y el de jugador con más partidos ganados en Copas del Mundo.

