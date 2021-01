Diego Dabove salió intempestivamente de Argentinos Juniors, ya fue presentado en San Lorenzo y este miércoles comandará el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Fuente: Archivo

19 de enero de 2021 • 23:59

Diego Dabove puso la firma y se convirtió en el nuevo entrenador de San Lorenzo. El ex director técnico de Argentinos Juniors rubricó un vínculo de un año con el Ciclón y a partir de este miércoles diagramará el nuevo plantel en el reinicio de las prácticas azulgranas, en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. "Pienso en positivo y creo que podemos hacer un buen trabajo", aseguró.

Dabove llegó a Boedo en reemplazo de Mariano Soso, que dirigió en apenas once partidos. El nuevo DT, de 48 años, tendrá así su primera experiencia como entrenador principal en uno de los clubes grandes de la Argentina. No obstante, dada la actualidad económica que transita el Ciclón, posiblemente Dabove deba amoldarse a un plan financiero austero. Lo reconoció él, en sintonía con la dirigencia del club. Así, pensando en los refuerzos, surge un tema: si Defensa y Justicia derrotare a Lanús en la final por la Copa Sudamericana este sábado, el Ciclón ingresará al repechaje de la Libertadores 2021. Ahora bien: si el título quedare para los granates, los azulgranas mantendrán su lugar en el segundo torneo subcontinental.

Se sabe que, de entrar a la zona de grupos de la Libertadores, los ingresos económicos son mucho más suculentos. Por caso, en esa instancia cada club recibe cerca de un millón de dólares por cada partido como local. "Obviamente, es un tema que está arriba de la mesa. Hay que esperar e hilar muy fino. Tenemos que planificar bien, fundamentalmente en el armado. La idea es que quede un equipo competitivo", explicó Dabove en TyC Sports.

Dabove deberá mantener vínculos con Leandro Romagnoli, Marcelo Tinelli y los controvertidos hermanos Romero. Fuente: Archivo

"Gestión, compromiso y trabajo son lo que les prometo a Tinelli y a los hinchas", dijo el director técnico. En cuanto al armado del nuevo plantel, aseguró: "Vamos a reunirnos con Marcelo y los integrantes de la secretaría técnica para empezar a trabajar sobre distintos nombres". Uno de los futbolistas que comenzaron a sonar es Jalil Elías, un volante de 24 años a quien el entrenador conoce de su paso por Godoy Cruz.

Fuera de eso, el flamante DT no brindó precisiones sobre los hermanos Oscar y Ángel Romero, que finalizaron la temporada en conflicto con varios de sus compañeros. Sin embargo, los paraguayos estarán en el comienzo de las ensayos del plantel. Finalmente, el entrenador valoró el reciente trabajo de los juveniles azulgranas. "He visto a Gattoni, los Palacios, Alexander Díaz... Peralta Bauer, que contra Argentinos anduvo muy bien. Me genera expectativas", sostuvo.

