Dario Benedetto dejaría Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Boca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 13:48

El mundo Boca está convulsionado. Las versiones que indican que Darío Benedetto puede dejar el club generaron tensión en el universo xeneize. Es que existía la chance de que el delantero anuncie su salida, aun sin tener una oferta concreta. Sin embargo, el presidente de la entidad de la Ribera, Daniel Angelici , salió al cruce de los rumores y explicó cuál es la situación real del atacante: "Benedetto no me transmitió que se quiera ir, sí la posibilidad de que su agente traiga una oferta de Europa. Él no sabe ni cuál es ni por cuánto dinero".

Angelici llegó a Nueva Jersey, dónde está el plantel de Gustavo Alfaro, a la espera del amistoso ante el América de México, y enfrentó los micrófonos: "Recién llegué, me bañé y le pedí a Pipa que me venga a ver y vine a hablar con ustedes". Y continuó: "Si llega una oferta buena, de un club europeo, probablemente se vaya. Pero son decisiones que no depende exclusivamente del club. Si el jugador, sea el que sea, me plantea que se quiere ir. No lo voy a retener. Consideramos que ya hicimos el esfuerzo para poder retenerlos".

Daniel Angelici, presidente de Boca Fuente: AFP

Si bien nadie lo confirmó el equipo que podría pagar la cláusula de rescisión de 21 millones de euros por Benedetto, es Olympique de Marsella. Incluso, algunos aseguran que el entrenador André Villas-Boas ya estuvo charlando con el atacante argentino.

El presidente de Boca se mostró enérgico y firme en su discurso: "En Europa un puñado de jugadores ganan bien, el resto está entre 800 mil y un 1 millón de euros. Boca tiene un par de jugadores que ganan eso y mucho más. No sé cuántos equipos europeos pueden pagar más por Benedetto de lo que hoy figura en su contrato".

Ante la salida de Benedetto comenzaron a circular una infinidad de apellidos para reemplazarlo, sin embargo, no es simple encontrar un futbolista en ese sector del campo. "Si se llega a ir Pipa va a ser muy difícil reemplazarlo. No es fácil traer un jugador. Primero por los valores, por lo que ganan esos jugadores, y de más. No hay un "9" en la Argentina del nivel de Benedetto, el reemplazo está fuera de la Argentina, Europa o México", dijo Angelici.