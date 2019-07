Riquelme es felicitado por sus compañeros tras marcar el primer gol ante Gremio, de Brasil, durante el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2007 jugado hoy en el estadio Olimpico de Porto Alegre, Brasil Fuente: EFE

Daniele De Rossi aún no jugó ni un minuto con la camiseta azul y oro. Pero su llegada causó una revolución en el Mundo Boca. Desde que se confirmó su contratación (logro del director deportivo Nicolás Burdisso), el golpe de efecto es evidente: al menos seis chicos nacidos en las últimas horas en Buenos Aires fueron bautizados con el nombre del volante italiano. Y hasta en la exposición Rural nació el sábado un ternero, de 27 kilos, al que llamaron De Rossi.

La estrategia, que no es nueva ni la pone en práctica solo Boca, es sencilla: luego de un mal trago, la búsqueda de una acción de alto impacto que neutralice lo anterior es muy frecuente. A casi ocho meses de la derrota con River en la final de la Copa Libertadores en Madrid, el golpe más duro de toda la historia azul y oro, y en tiempos donde los hinchas del millonario disfrutan su momento mofándose de que su rival de toda la vida ya no existe o lo catalogan de "ex club", con el arribo de De Rossi en el mundo se habla una vez más de Boca. Y hasta grandes figuras del fútbol internacional, como Roberto Baggio o Edinson Cavani, manifiestan su fanatismo por el club de la Ribera.

Algo similar sucedió con Carlos Tevez en julio de 2015, apenas dos meses después de la escandalosa noche del ataque con gas pimienta a los futbolistas de River, antes del inicio del segundo tiempo del partido de vuelta de uno de los octavos de final de la Libertadores. La consecuencia es sabida: primer superclásico de la historia sin resultado final, el conjunto xeneize descalificado y el millonario, a cuartos de final.

Sólo medio año más tarde, el Apache daba dos vueltas olímpicas en cuatro días: campeón del torneo local y de la Copa Argentina, y le daba un empuje decisivo a Daniel Angelici para su reelección. En 2016 realizó una buena actuación en la Libertadores (opacada por su bajísimo rendimiento en las semifinales con Independiente del Valle, una derrota impensada) y antes de emigrar a China contribuyó a construir los cimientos sobre los que se edificaron los campeonatos 2016/2017 y 2017/2018.

Un tiempo antes ocurrió lo mismo. A fines de 2006, Boca, dirigido por Ricardo La Volpe, había sufrido una decepción grande cuando se le escapó de las manos el que hubiera sido el primer tricampeonato de su historia: la derrota 2 a 1 ante Estudiantes en la final que definió aquel Apertura caló hondo. ¿Qué mejor para dar vuelta esa página rápido y renovar las ilusiones? Repatriar a Juan Román Riquelme por seis meses, que debutó ante Central 67 días después de aquella traumática definición con el Pincha. ¿El resultado? El ídolo, en un altísimo nivel, condujo al equipo a la obtención de la sexta y hasta ahora última Libertadores que alzó Boca, ya con la conducción de Miguel Angel Russo.

En el siglo pasado, los golpes de efecto tuvieron suerte dispar. En 1981, con una incipiente crisis económica e institucional que casi le cuesta su existencia, la dirigencia de la entidad de la Ribera no tuvo mejor idea que disimular eso, las flojas actuaciones en los campeonatos Nacional y Metropolitano de 1980 y el final de la era de Alberto J. Armando incorporando a Diego Maradona, la joven figura de Argentinos Juniors.

El contrato, millonario y en dólares, destrozó las finanzas de un club que, como casi todo el país, sufrió la época de la tablita cambiaria que había instaurado José Martínez de Hoz, el entonces ministro de Economía de la dictadura militar. Al menos desde lo deportivo, la ecuación fue exitosa: Maradona, Miguel Brindisi y compañía se coronaron campeones en el Metro, en un mano a mano parejísimo con Ferro.

En 1991, en medio de su peor racha sin títulos locales, la campaña brillante en el Clausura 91, que ganó de forma invicta con actuaciones estelares de Diego Latorre y Gabriel Batistuta, Boca no se coronó con una estrella, porque perdió por penales la final con Newell's, ganador del Apertura 90. La decepción fue grandísima. Para volver a soñar, Boca contrató a Alberto Márcico, que desde joven había manifestado su ilusión de jugar en Boca y venía de brillar en Francia. El Beto debutó en febrero de 1992, y su aporte fue clave, sobre todo en el segundo semestre de ese año, cuando formó parte del equipo que, bajo la tutela del Maestro Oscar Tabárez, cerró esa etapa oscura de 11 años sin alegrías a nivel local.

Por último, en 1995 la dupla dirigencial conformada por Antonio Alegre y Carlos Heller sabía que la derrota en la final de la Supercopa 94, a manos de Independiente, había causado dolor y que precisaban una vuelta olímpica más para garantizar la victoria en las elecciones de ese fin de año. Para ello, apostó fuerte: Claudio Caniggia debutó el 13 de agosto con la casaca azul y oro, y Maradona, el 7 de octubre. Como broche, la dirección técnica de Silvio Marzolini ofrecía condimentos para que se repitiera la conexión entrenador-ídolo que había ganado el campeonato del 81.

Junto a otros futbolistas de gran nivel ( Juan Sebastián Verón y Cristian Kily González, entre otros), Boca fue líder en buena parte de aquel Apertura, pero sobre el final, una inoportuna gira por China, para pagar esas contrataciones, desgastó al plantel. El Vélez de Carlos Bianchi y Osvaldo Piazza ganó el título de arremetida. Para colmo, el día que el xeneize cayó 6 a 4 con Racing en la Bombonera y sentenció su suerte en el torneo, un joven Mauricio Macri ganaba en las urnas y se convertía en el nuevo presidente.

El extremo fanatismo nubla. Todavía no se toma real dimensión de lo que genera la participación de un futbolista europeo top en la Superliga. No sólo por Boca, sino por el fútbol argentino en general. Porque incluso podría generar un efecto contagio en otros jugadores que, ya consagrados, vengan a jugar a nuestro país.

Según Gustavo Alfaro, De Rossi recién estará en condiciones de debutar el 14 de agosto, por la Copa Argentina, frente a Almagro y en La Plata. Pero el italiano ya empezó a jugar desde que pisó el aeropuerto de Ezeiza. El golpe de efecto, una vez más, impactó de lleno en el blanco.