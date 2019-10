Fuente: FotoBAIRES

Francisco Schiavo 25 de octubre de 2019 • 00:01

Independiente se metió en problemas demasiado rápido. Mucho antes de lo que imaginó la mayoría. En poco menos de cinco meses tiene al entrenador Sebastián Beccacece cuestionado duramente. La eliminación en la Copa Sudamericana, la irregular campaña en la Superliga y algunos cortocircuitos con el plantel debilitaron al extremo la confianza en el DT, que hoy, a las 17.10, ante Lanús, en busca de las semifinales de la Copa Argentina, dará un examen final de cara al corto plazo. Ni juego ni resultados logró por ahora el exayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado y, así, el nerviosismo se apoderó del club presidido por Hugo Moyano. Tanto que nadie se atreve a decir que pasará hoy sin Independiente queda eliminado en el estadio de Newell's.

¿Qué dicen los Moyano?

"Vamos a ver qué pasa el viernes", sentenció Hugo Moyano, el sábado pasado, en Avellaneda, tras la derrota ante Argentinos por 1-0. Al líder sindical no le gusta despedir entrenadores. Aunque vale recordar que con Ariel Holan se utilizó una cláusula semestral de rescisión en su contrato. De todos modos, la palabra de su hijo, Pablo, vicepresidente de la entidad, tendrá gran peso en cualquier decisión.

Varios dirigentes ya le bajaron el pulgar a Beccacece -aunque a diferencia de la salida de Holan, no hay un candidato claro para la sucesión- y, por lo bajo, admiten que, en caso de un resultado negativo ante Lanús, él mismo debería dar un paso al costado. Es más, no descartan que eso pudiera ocurrir. Los Moyano saben que se gastó mucho dinero en refuerzos que no funcionaron o que apenas actuaron un puñado de minutos. Y tampoco les gustó el manejo del entrenador con los encontronazos dentro del plantel, con los casos testigo de Pablo Pérez (excluido durante dos partidos por un exabrupto en el vestuario) y Nicolás Domingo (marginado por el gusto futbolístico del técnico). Eso sin contar que los hinchas también empiezan a culparlos.

¿Qué piensa Beccacece?

No quiere irse con una imagen tan desdibujada y espera una reacción del plantel, más allá de los roces ya citados. Pese a la buena campaña en Defensa y Justicia en el campeonato pasado, en el que el conjunto de Florencio Varela salió subcampeón, sabe que después le sería difícil reinsertarse en un circuito de elite.

Aunque también es consciente de que es mirado de reojo por la dirigencia y, sobre todo, que la gente ya lo tiene en la mira. Ese será el punto más complicado para revertir. Ante Argentinos el público despidió con silbidos a los jugadores, pero los insultos fueron para Beccacece. El único ovacionado fue... Domingo, que estaba en uno de los palcos.

El entrenador depende del resultado de hoy, ante Lanús, un adversario que poco a poco se olvida del promedio del descenso y progresa en cuanto a sus objetivos. Los granates ya complicaron a Independiente por la 6ª fecha de la Superliga, en el empate 2-2 en el que los Rojos estuvieron 2-0 arriba en el marcador.