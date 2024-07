De Paul se metió en la polémica con Francia y reveló cómo vivieron la difusión del video de la transpiración de “Chiqui” Tapia

Escuchar

De vuelta en la Argentina después del bicampeonato de América, Rodrigo de Paul este jueves se refirió en una entrevista al escándalo que se ocasionó con Francia debido a los cantos racistas y homófobos después del partido y salió en defensa de su compañero Enzo Fernández, principal blanco de las críticas por el tema. Asimismo, se refirió a otra polémica que se dio en el torneo en los Estados Unidos, cuando se filtró un video de Lucas Nakis secándole la transpiración al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Pero no fue solo eso. De Paul también se tomó un tiempo para contar cómo influyó en el equipo ver la imagen de Lionel Messi llorar en medio de la final con Colombia, cuando salió de la cancha lesionado.

En relación con los cantos contra Francia, y sobre todo dirigidos al delantero Kylian Mbappé, De Paul primero indicó diálogo con el canal de streaming Olga: “ Uno no analiza tanto la canción de cancha . Digo, lo hace más en relación a una chicana. Pero puedo entender a gente que haya sufrido el racismo y no le guste”.

No obstante, salió en defensa de Fernández luego de que -en medio de la controversia- jugadores que son compañeros del Chelsea lo dejaran de seguir en Instagram, donde transmitió en vivo ese lunes por la madrugada que se filtró el tema contra los franceses. “Creo que hay lugares. Si una persona, si algún compañero de Enzo, como sucedió, se siente ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en las redes sociales. Ahí hay un poco de malicia, o querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver”, planteó De Paul.

Además, dijo que fue “rarísimo” lo que pasó con quienes actuaron de esa forma -como Axel Disasi, Malo Gusto y Wesley Fofana, que cortaron relación virtual con Fernández-. “Es como hacer leña del árbol caído. Lo llamás y le decís: ‘¿Boludo, qué pasó?’. Si vos tenés relación, hay gente con la que estás todo el tiempo en el vestuario. Dejar de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís: ‘Che, mirá, nos podemos sentir afectados. ¿Por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas a la gente?’. Y se corta ahí el tema. No entiendo por qué tanto show ”, sentenció, molesto con lo que pasó. “Después, en defensa de Enzo, la canción es porque estaba ahí, la gente la canta y no desde un lugar...”, deslizó, sin terminar la frase.

Tapia y la transpiración

En tanto, salió a bancar a Tapia luego de la catarata de críticas que recibió por tenerlo a Nakis detrás suyo sacándole la transpiración de la nuca en el palco, en medio de la ola de calor en Estados Unidos cuando se jugaba la Copa América. “Pobre, porque de verdad que él había estado esos días con mucha fiebre, pero él ama todo eso: ir a los entrenamientos (que en general los presidentes de las federaciones no son tan cercanos, a veces te saludan, te dan la bienvenida); a él le gusta eso del fútbol, del olor a pasto, de todos los días, de estar ahí con el entrenamiento. Y él no se la quería perder, imaginate. Y ahí no sabés el calor que hacía. Y justo se da esa situación, ¡para qué!”, contó el mediocampista, en un respaldo a la versión que había dado el mandamás del fútbol local después de que se filtrara el video.

Pero de Paul contó además lo que pasó en la concentración una vez que se conocieron las imágenes. “Al otro día salíamos a entrenar con una toalla cada uno y se las tirábamos. Él se cagaba de risa” , reveló.

“Es por él”

Sin dudas una de las fotos más conmovedoras de la final contra Colombia fue ver a Messi en el banco cuando el partido iba 0 a 0 y tuvo que salir lesionado en el tobillo. Sentado en el banco de suplentes, al capitán se lo vio llorar desconsolado por no poder colaborar dentro de la cancha. Entonces, esta mañana de Paul narró cómo fue para ellos vivir ese momento, en medio del duro cruce que se daba con los colombianos.

“Pasó algo en este partido. Él sale y lo enfocan en la pantalla del estadio y él estaba llorando. En general la pantalla grande te marca el tiempo y es medio atípico que pongan eso. En la gente se generó un griterío total por la imagen y nosotros la vimos. Y ahí como que dijimos: ‘Es por él’ . Quedaba poco, uno estaba cansado, ya el plan de partido queda un poco en segundo plano y yo siento que fue por él ahí”, sostuvo sobre el diez.

Algo parecido pasó en el Mundial de Qatar 2022, cuando la Argentina obtuvo la tercera estrella. “Fue todo por él”, comentó De Paul en relación con Messi. “No lo impone, transmite algo muy sano, de mucha paz; es imposible no quererlo. Cuando lo conocés todavía más, te sorprende. El Mundial sabíamos que era lo único que le quedaba, su sueño, lo que había luchado”, comentó sobre aquellos días en Doha.

Dijo también De Paul que en medio del vaivén de emociones que implica jugar un campeonato contra otras selecciones tan fuertes era importante tenerlo cerca al astro. “Cuando lo veía a él, era el quinto mundial. Decía: ‘Este tipo lo vuelve intentar cada cuatro años, sabiendo todo lo que eso genera, que solo gana uno, que hay muchas más posibilidades de que las cosas salgan mal que bien’. Entonces, cuando estás adentro y vivís en carne propia lo que él sintió o siente es imposible no empatizar. Es el capitán, nosotros lo veíamos y en el Mundial la rompió. Lo veíamos cómo se preparó y te sale hacerlo por él”.

