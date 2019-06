Juan Fernando Quintero, en plena recuperación de la lesión Fuente: Télam

Desde que le convirtió el segundo gol a Boca en la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, Juan Fernando Quintero entró en la categoría de futbolista adorado por el hincha de River. El colombiano respaldó ese momento inolvidable con otras actuaciones destacadas, que lo posicionaron como una pieza muy importante en el equipo de Marcelo Gallardo. Esa esplendorosa actualidad se torció el 17 de marzo, en el Monumental, donde sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en un clásico ante Independiente.

Pasó por el quirófano y a la larga recuperación que tiene por delante Quintero ya le va poniendo fechas que le interesan al hincha de River. "La pierna está respondiendo muy bien; si Dios quiere en 15 días podemos volver a trotar. Estamos fortaleciendo la rodilla. A finales de septiembre, si todo sale bien, estaré para volver. Y volveré mejor que antes", expresó Quintero en declaraciones al programa radial Closs Continental. Transmitió un marcado optimismo: "Pienso que voy a volver a debutar. Es una motivación para regresar de la mejor forma, siento las ganas de estar otra vez en una cancha"

El volante ofensivo está de vacaciones en Miami, acompañado por un fisioterapeuta de River, con quien realiza diariamente la rehabilitación. "El 17 de este mes vuelvo a la Argentina para incorporarme a la pretemporada del plantel", agregó.

Presente en el Mundial de Rusia, ahora se perderá la Copa América de Brasil: "Es difícil y duro quedar afuera, la viviré como un hincha más". Sobre el partido del sábado entre Colombia y la Argentina, expresó: "Desde que está Messi, es posible que sea la primera vez que la Argentina no es tan favorita. Lo digo con mucho respeto. Colombia tiene grandes jugadores. Creo que va a ser un partido bonito, muy abierto. Colombia y la Argentina van estar dentro de los cuatro primeros".

Desde antes de la final de la Copa Libertadores están los rumores sobre una posible transferencia de Quintero. En un momento trascendió una oferta millonaria desde China. "Me fijo en el día a día, me siento muy feliz en River, pero igual no me cierro a nada. Por el momento, mi gran responsabilidad es recuperarme, pongo el foco en eso", comentó,

Quintero señaló a Gallardo como el técnico más influyente en su carrera: "Tuve muy buenos entrenadores, como Lopetegui y Fonseca, pero sé lo que soy hoy, lo que puedo dar, y eso me lo ha metido Marcelo. No es casualidad lo que gana como técnico. Te da las bases para progresar". La buena conducción de Gallardo se refleja en el plantel, según Quintero: "Somos como una familia, y se nota. Pasamos casi todos los días juntos. El éxito es una consecuencia de todo lo que trabajamos".