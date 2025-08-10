Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Defensa y Justicia - Deportivo Riestra, del Torneo Clausura
Juegan este lunes, desde las 19:00; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Defensa y Justicia y Deportivo Riestra se miden este lunes a las 19:00 en el estadio Norberto Tomaghello, en un partido de la fecha 4 del Torneo Clausura.
En el torneo, Defensa y Justicia viene de perder ante Central Córdoba por 2-1 mientras que Deportivo Riestra viene de ganar ante Atlético Tucumán por 1-0.
Defensa y Justicia suma 4 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Riestra tiene 6 puntos.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
TV del domingo. Clausura, Inter Miami, argentinos en el M1000 de Cincinnati, Desafío de las Estrellas de TC y Grillo en el PGA Tour
Masterclass. Armani, siempre una muralla: la doble atajada imposible del salvador de River
Al detalle. Tabla Anual, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
- 1
Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025
- 2
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 3
Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje
- 4
Cómo se movió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos