Defensores de Belgrano venció por 2-1 a Almirante Brown como visitante en la Primera Nacional

Los detalles de todas las incidencias del partido

Almirante Brown-Defensores de Belgrano
Almirante Brown-Defensores de Belgrano

Defensores de Belgrano venció por 2-1 a Almirante Brown como visitante, en un partido de la jornada 32 de la Primera Nacional. Para Almirante Brown el gol fue marcado por Gonzalo Flores (a los 87 minutos). Para Defensores de Belgrano los goles fueron marcados por Ezequiel Aguirre (a los 62 minutos) y Enzo González (a los 65 minutos).

En la próxima fecha, Defensores de Belgrano se medirá con Central Norte Salta, mientras que Almirante Brown tendrá como rival a Estudiantes de Río Cuarto.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

