Defensores de Belgrano venció por 2-1 a Mitre como visitante en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Defensores de Belgrano venció por 2-1 a Mitre como visitante, en un partido de la jornada 30 de la Primera Nacional. Para Mitre el gol fue marcado por Santiago Rosales (a los 25 minutos). Para Defensores de Belgrano los goles fueron marcados por Agustín Massaccesi (a los 37 minutos) y Enzo González (a los 50 minutos).
En la próxima fecha, Defensores de Belgrano se medirá con Chaco For Ever, mientras que Mitre tendrá como rival a Estudiantes de Río Cuarto.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
