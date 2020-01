Fuente: AFP

Como cada año desde 2001, la UEFA realizó una masiva encuesta para determinar el Equipo del Año a través de los votos de los fanáticos. Durante más de seis semanas, la página web oficial del organismo del fútbol europeo se encontró abierta para definir a los once mejores jugadores de las competencias durante 2019 y ayer se conocieron los elegidos. Pero desde la prensa inglesa llegó una acusación que causó asombro: se habría modificado el 11 ideal para que Cristiano Ronaldo pueda formar parte del mismo.

De acuerdo a la denuncia del periódico británico Daily Mail, la UEFA habría hecho un cambio arbitrario y de última hora para poder incluir a CR7: el habitual esquema 4-3-3 pasó a ser un inesperado 4-2-4 para forzar un cuarto atacante. Es que, según la información que llega desde la prensa europea, Lionel Messi, Sadio Mané y Robert Lewandowski obtuvieron más votos que el delantero de Juventus, por lo que integraron el trío en ofensiva.

Así, para poder sumar a Cristiano al ataque, el perjudicado fue el mediocampista francés N'Golo Kanté, quien quedó afuera de un mediocampo que solamente fue integrado por Frenkie de Jong y Kevin De Bruyne. La supuesta manipulación también produjo el retraso de una semana de la publicación del once. Además, en años anteriores eran los hinchas quienes elegían el esquema: en cinco de las últimas seis votaciones se usó el 4-3-3 y en una el 4-4-2.

¿Cuál es la razón del cambio? Según una fuente anónima citada por Daily Mail, se trata de una decisión exclusiva del ente rector del fútbol europeo por la popularidad del portugués: "Esto realmente no es algo bueno. Se trata, efectivamente, de un fraude electoral. La popularidad de Ronaldo es tan grande en las altas instancias de la UEFA que sonaron las alarmas cuando vieron que no pasaba el corte y, por ese motivo, cambió el once".

Por otro lado, un portavoz de la UEFA apuntó que el cambio se produjo exclusivamente por la conquista de Portugal en la UEFA Nations League. "La formación para el equipo del año del 2019 fue elegida para reflejar los votos de los aficionados en paralelo con los logros de los jugadores en las competiciones de la UEFA. Como resultado, hay cinco ganadores de la Champions League y cuatro finalistas de la Nations League. La formación cambia de manera regular y este año no es una excepción", explicó la fuente.

El equipo completo lo integran: Alisson Becker (Liverpool); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool) y Andrew Robertson (Liverpool); Frenkie de Jong (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City); Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Sadio Mané (Liverpool) y Robert Lewandowski (Bayer Múnich).