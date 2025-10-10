Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Deportivo Madryn - Gimnasia de Mendoza, Primera Nacional: el partido de la jornada 36
Los datos del partido y la tabla de posiciones
Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se miden este sábado a las 17:00 en el estadio Ciudad de Vicente López, en un partido de la fecha 36 de la Primera Nacional.
En el torneo, Deportivo Madryn viene de perder ante Colegiales por 1-0 mientras que Gimnasia de Mendoza viene de ganar ante Defensores de Belgrano por 1-0.
Deportivo Madryn suma 60 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Gimnasia de Mendoza tiene 63 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
