Deportivo Maipú - Tristán Suárez, Primera Nacional: el partido de la jornada 26
Los datos del partido y la tabla de posiciones
Deportivo Maipú y Tristán Suárez se miden este sábado a las 15:30 en el estadio Estadio Omar Higinio Sperdutti, en un partido de la fecha 26 de la Primera Nacional.
En el torneo, Deportivo Maipú viene de empatar ante Güemes por 1-1 mientras que Tristán Suárez viene de ganar ante Gimnasia y Tiro por 1-0.
Deportivo Maipú suma 33 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Tristán Suárez tiene 39 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
