Deportivo Maipú venció por 2-1 a Arsenal de Sarandi como visitante en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Deportivo Maipú venció por 2-1 a Arsenal de Sarandi como visitante, en un partido de la jornada 32 de la Primera Nacional. Para Arsenal de Sarandi el gol fue marcado por Axel Batista (a los 65 minutos). Para Deportivo Maipú los goles fueron marcados por Pío Bonacci (a los 36 minutos) y Lucas Faggioli (a los 68 minutos).
En la próxima fecha, Arsenal de Sarandi se medirá con Deportivo Madryn, mientras que Deportivo Maipú tendrá como rival a Colegiales.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
