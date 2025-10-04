LA NACION

Deportivo Maipú venció por 3-0 a Atlanta como visitante en la Primera Nacional

Los detalles de todas las incidencias del partido

Atlanta-Deportivo Maipú
Atlanta-Deportivo Maipú

Deportivo Maipú venció por 3-0 a Atlanta como visitante, en un partido de la jornada 34 de la Primera Nacional. Para Deportivo Maipú los goles fueron marcados por Pío Bonacci (a los 52 minutos), Juan Arno (a los 77 minutos) y Franco Saccone (a los 82 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

