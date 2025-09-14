Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Deportivo Maipú y All Boys empataron 0-0 en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Deportivo Maipú y All Boys empataron 0-0 en el estadio Estadio Omar Higinio Sperdutti este domingo 14 de septiembre, en un partido de la jornada 31 de la Primera Nacional.
En la próxima fecha, Deportivo Maipú se medirá con Arsenal de Sarandi, mientras que All Boys tendrá como rival a Deportivo Madryn.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
