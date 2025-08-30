LA NACION

Deportivo Morón - Estudiantes de Buenos Aires, Primera Nacional: el partido de la jornada 29

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Deportivo Morón-Estudiantes de Buenos Aires
Deportivo Morón-Estudiantes de Buenos Aires

Deportivo Morón y Estudiantes de Buenos Aires se miden este domingo a las 21:15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido de la fecha 29 de la Primera Nacional.

En el torneo, Deportivo Morón viene de ganar ante Gimnasia de Mendoza por 1-0 mientras que Estudiantes de Buenos Aires viene de ganar ante Talleres Remedios de Escalada por 2-0.

Deportivo Morón suma 49 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Estudiantes de Buenos Aires tiene 45 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Partidazos en primera fase: Real Madrid-Manchester City, Inter-Liverpool, Barcelona-PSGy más
    1

    El sorteo de la Champions League: se conocen los partidos de la primera fase

  2. ¿Qué pone en juego Conmebol en el fallo de Independiente vs. Universidad de Chile?
    2

    Política, economía y justicia: ¿qué pone en juego Conmebol en el fallo de Independiente vs. Universidad de Chile?

  3. Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido oficial en la Argentina con la Selección
    3

    Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido oficial en la Argentina con la Selección

  4. Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Cargando banners ...