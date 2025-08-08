LA NACION

Deportivo Morón - Estudiantes de Río Cuarto, Primera Nacional: el partido de la jornada 26

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Deportivo Morón-Estudiantes de Río Cuarto
Deportivo Morón-Estudiantes de Río Cuarto

Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto se miden este sábado a las 15:30 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido de la fecha 26 de la Primera Nacional.

En el torneo, Deportivo Morón viene de empatar ante Defensores de Belgrano por 0-0 mientras que Estudiantes de Río Cuarto viene de ganar ante Talleres Remedios de Escalada por 2-0.

Deportivo Morón suma 40 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tiene 41 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Sin Messi, pero con De Paul y Suárez como banderas, Inter Miami ganó y se clasificó a los cuartos de final
    1

    Sin Messi, pero con De Paul y Luis Suárez como banderas, Inter Miami ganó y se clasificó a los cuartos de final

  2. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    2

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

  3. El mundo del revés: Independiente se inventa los problemas cuando le crecen soluciones
    3

    Independiente, el gigante que siembra problemas cuando empiezan a crecer las soluciones

  4. Estos son los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2025: la lista completa de nominados
    4

    Estos son los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2025: la lista completa de nominados

Cargando banners ...