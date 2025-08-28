Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Deportivo Morón venció por 1-0 a Gimnasia de Mendoza como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Deportivo Morón venció por 1-0 a Gimnasia de Mendoza como local, en un partido de la jornada 20 de la Primera Nacional. El gol fue marcado por Emiliano Franco, a los 36 minutos.
En la próxima fecha, Deportivo Morón se medirá con Gimnasia de Jujuy, mientras que Gimnasia de Mendoza tendrá como rival a Estudiantes Caseros.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
