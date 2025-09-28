Deportivo Morón venció por 3-0 a Mitre como local en la Primera Nacional

Deportivo Morón venció por 3-0 a Mitre como local, en un partido de la jornada 33 de la Primera Nacional. Para Deportivo Morón los goles fueron marcados por Elías Contreras (a los 18 minutos), Yair González (a los 42 minutos) y Ivo Constantino (a los 78 minutos).

En la próxima fecha, Deportivo Morón se medirá con Chaco For Ever, mientras que Mitre tendrá como rival a Estudiantes Caseros.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.