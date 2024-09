Derbi madrileño en llamas: Valdano lo comparó con las barras bravas argentinas y el buen gesto de Valverde antes del escándalo

Escuchar

La prensa española condenó con severidad los incidentes que provocaron una suspensión de casi 20 minutos en el partido entre Atlético de Madrid-Real Madrid. “El derbi de la vergüenza”, “Descomposición moral”, “Bochorno”, “Vergonzosa imagen del fútbol español”, fueron algunos de los titulares que reflejaron el caos que se desató cuando, desde una cabecera del estadio Metropolitano, hinchas del Atlético arrojaron proyectiles (mayoría de encendedores) al arquero Thibaut Courtois, que en el festejo del gol de Eder Militao hizo gestos provocadores hacia los hinchas rivales. Tras la reanudación, el derbi finalizó 1-1, con un gol de Ángel Correa en el quinto minuto adicionado.

Courtois atajó en Atlético de Madrid entre 2011 2014, en los comienzos del ciclo de Diego Simeone. Luego pasó a Chelsea y desde 2018 es una de las figuras habituales de Real Madrid. El buen recuerdo deportivo que el belga había dejado entre los simpatizantes colchoneros dio paso al enojo y al repudio cuando Courtois dijo en 2022, previamente a la final de la Champions League ante Liverpool: “Ahora estoy en el lado bueno de la historia”. Una manera de exaltar el gen ganador de Real Madrid en la competencia europea. Courtois ocupó el arco del Atlético de Madrid en la definición de la Champions que Real Madrid ganó en el suplementario en 2014.

Diego Simeone, seguido por Julián Álvarez, le pide calma a los hinchas del Atlético de Madrid Bernat Armangue - AP

Durante el cotejo, el Cholo Simeone y Courtois mantuvieron un entredicho. Luego, el entrenador argentino evitó poner toda la carga de responsabilidad en los hinchas agresores y le apuntó también al guardavalla, posición que al Cholo le costó ser señalado como demasiado laxo con la violencia: “Si provocan, la gente se enoja. No necesitamos de esa gente, pero ojo porque la gente no reacciona porque sí. Eso no justifica lo que ha pasado. El que tiró el encendedor, que no vuelva al campo, que el club lo expulse, pero sanción al que provoca, también. Si cargamos, hay reacciones, no podemos convertirnos en víctimas, llámese Simeone, Messi, Griezmann o quién sea”.

Atlético de Madrid actuó ante las presiones del ambiente futbolístico y de distintos organismos estatales con la expulsión de por vida del hincha que la policía identificó entre los que arrojaron objetos contundentes. Según el medio Relevo, “el departamento de Seguridad del club sigue trabajando con la policía en la identificación del resto de implicados en el lanzamiento de proyectiles”.

¡Atención! Los hinchas de Atlético de Madrid reaccionaron contra Courtois porque el arquero de Real Madrid ¡gritó el gol de cara a la gente! pic.twitter.com/Hg6igeCNck — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2024

Entre las voces que repudiaron los hechos tuvo especial repercusión la de Jorge Valdano, comentarista de Movistar y columnista de El País, al hacer una analogía con la violencia que es habitual en el fútbol argentino. Presente en el estadio Metropolitano, Valdano expresó: “Daba la sensación de que estábamos en la Argentina. Barras bravas que se hacían con el espectáculo. Jugadores que iban a negociar con los barras bravas, dándoles una entidad que para mí no hay que darles. Tras el final del partido, Koke (volante de Atlético de Madrid) dijo que había que ser inteligente. La inteligencia también tiene que servir para no ir a aplaudir a aquellos que provocaron este escándalo internacional, ignorando al resto del estadio, que tuvo un comportamiento mucho más decente. Son cosas que si se van de las manos, luego son muy difíciles de reconducir. Barcelona y Real Madrid pudieron (controlar) a sus respectivas barras bravas, para seguir argentineando. Y el Atlético de Madrid, no sé por cuál razón, sigue teniendo a esta gente que afea el espectáculo en uno de los estadios más atractivos que hay en España en estos momentos, ya que el ambiente que se respira en el Wanda es absolutamente espectacular. Ahora, 1000 personas pueden afear la conducta de 70.000. Esto es así”.

Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol, publicó audios del árbitro Mateo Busquets Ferrer con varios protagonistas en el momento de la suspensión. En el comienzo de los incidentes, uno de los asistentes le avisa al árbitro: “Te va el portero, Mateo, te va el portero, Courtois”. El belga le entregó los encendedores que le habían arrojado. Busquets Ferrer pide la presencia del delegado de campo y le ordena: “Por favor, digan por megafonía que cesen los lanzamientos de objetos, ¿vale?”. Cuando unos minutos después continúan los lanzamientos, Busquets habla con Courtois: “Hay que detener el partido entonces”. “Yo no puedo jugar así”, le responde el arquero de Real Madrid.

Busquets se dirige de nuevo al delegado de campo y acto seguido al delegado del Atlético: “A la próxima, meto al equipo dentro”. El árbitro habla de nuevo con Courtois: “¿Tú no puedes jugar?”. No se escucha la respuesta del belga, pero Busquets le replica: “Vale”.

Camino a la entrada del túnel de los vestuarios, Busquets ordena: “Nos metemos dentro. Vamos”. Al llegar a la línea de banda se encuentra con Simeone: “Diego, vamos a detener el partido diez minutos por lanzamientos, ¿vale? Vamos a entrar todos y luego salimos, ¿vale?”.

Qué gran persona y jugador es Valverde, en el calentamiento del derbi le había dado un pelotazo a un aficionado y se acercó para disculparse y avisar a los médicos del Madrid. pic.twitter.com/k9XGFOSCK8 — Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castillo__Rm) September 29, 2024

El clima caldeado y las acusaciones cruzadas dejaron en un segundo plano un buen gesto de Federico Valverde con un hincha del Atlético de Madrid antes de comenzar el derbi. Durante el calentamiento en la cancha, mientras practicaba remates al arco, un disparo del volante uruguayo se fue a la tribuna e impactó en un hincha local que estaba desprevenido. Valverde se acercó, preocupado por si el simpatizante había sufrido alguna lesión o lastimadura, al tiempo que le pedía disculpas. Mientras un médico de Real Madrid fue hasta el lugar por si hacía falta asistencia, varios simpatizantes locales aplaudieron la conducta de Valverde. Un buen ejemplo que no cundió, un rato más tarde se desmadró todo.

