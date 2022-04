Descalificador e inaceptable: un DT le pegó un cabezazo a una jueza de línea en el fútbol brasileño y luego la acusó de victimizarse por ser mujer

Un hecho descalificador e inaceptable ocurrió este domingo en el fútbol brasileño. El DT de Desportiva Ferroviária le pegó un cabezazo a una jueza de línea y luego la acusó de victimizarse y aprovechar la situación por ser mujer. Poco después el club anunció que el agresor fue despedido.

El hecho ocurrió durante un partido válido por el campeonato regional del estado de Espíritu Santo, en donde Nova Venecia ganó 3 a 1 y avanzó a las semifinales del Campeonato Capixaba.

Los hinchas, el cuerpo técnico y los futbolistas de Desportiva Ferroviária se abalanzaron sobre el árbitro Arthur Gomes Rabelo, ya que este decretó el final del primer tiempo justo cuando el equipo visitante atacaba, y con el partido 1 a 1.

En esa trifulca, Rafael Soriano reclamó airadamente y no dudó en aplicarle un cabezazo a la jueza de línea Marcielly Netto, que se acercó a la zona caliente con la intención de calmar las aguas. Tras el frentazo, y paralizada por la situación, la mujer sólo atinó a tomarse la nariz mientras el árbitro principal le mostraba la tarjeta roja al agresor.

😮 Veja o momento exato em que o técnico Rafael Soriano, da Desportiva, agride a assistente Marcielly Netto ao final do primeiro tempo da partida entre Nova Venécia e Desportiva, válida pelo Capixabão 2022. Ele foi expulso após o ato #FolhaVitoria



🎥 Reprodução/TV Educativa ES pic.twitter.com/dPx1PnDE7f — Jornal Folha Vitória (@folha_vitoria) April 11, 2022

Lejos de reconocer su grave error y su violento accionar, Soriano negó que hubiese cometido la agresión. No solo eso, también dio a entender que todo fue un accidente y acusó a la árbitra de aprovecharse del hecho por su condición de mujer. “Si decís que te ataqué, iremos a la comisaría. Vamos a ver si te agredí y si no, te demandaré. Está diciendo que la agredí. Mentira. Lo está diciendo porque es mujer. Está tratando de aprovecharse de una situación porque es mujer”, declaró a TV Educativa do Espírito Santo, mientras se retiraba del campo de juego.

En un comunicado emitido a las pocas horas, el club fue claro y contundente: “Ante lo ocurrido, el entrenador Rafael Soriano fue desvinculado del club. Desportiva Ferroviária repudia toda y cualquier tipo de violencia, sea física, verbal, moral o emocional, principalmente contra mujeres. Nos solidarizamos con la árbitra asistente Marcielly Netto y nos ponemos a disposición para lo que sea necesario”.

En tanto, Nova Venecia también se expresó en su cuenta oficial de Instagram: “No hay justificación para la agresión. Especialmente cuando se dirige cobardemente a una mujer. No importa si naciste en otro tiempo. No importa de dónde vienes. Se habla todo el día en la televisión, en Internet, donde quiera que vaya. Por lo tanto, creemos que la lucha contra la violencia contra las mujeres debe ser tratada con mucha, mucha severidad. Lo que hizo el técnico Rafael Soriano con la asistente Marcielly Netto, esta tarde en el Zenor Pedrosa, es indigno de la gigantesca historia de la Desportiva Ferroviária, nuestra rival en cuartos de final de Capixaba, pero mucho más que eso: fue un crimen cometido frente a las cámaras, en un partido retransmitido para todo Brasil a través de YouTube y presenciado por más de 1.500 personas en el estadio. No solo repudiamos la actitud repugnante y cobarde, sino que también esperamos y exigimos castigo del entrenador en todos los ámbitos, para que actos como este nunca vuelvan a ocurrir, no solo en un campo de fútbol, sino en todos los segmentos de nuestras vidas.”

La Federación de Fútbol del Estado de Espíritu Santo expresó que “repudia cualquier acto de violencia”, que dará todo apoyo a la jueza agredida e informó que comenzó una investigación para observar todo lo ocurrido y que luego aplicará las sanciones corrrespondientes con el máximo rigor.