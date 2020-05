"Después de entrenar": el saludo de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Paulo Dybala y Oriana Sabatini, enamorados Crédito: Instagram

"Después de un poco de entrenamiento..les deseamos a todos un feliz domingo", escribió este domingo el futbolista Paulo Dybala en su cuenta de Instagram, y acompañó el texto con una imagen donde se lo ve junto con su novia Oriana Sabatini .

Transpirados y con ropa deportiva, los influencers se muestran en la foto también con su perro. Hasta el momento, la foto alcanzó 600.000 me gusta. En su red social, La Joya cuenta con 38 millones de seguidores.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini forman una de las parejas más seguidas de las redes sociales. Ella es cantante y se encuentra promocionando su última canción, " Bad ". La siguen cuatro millones de personas. Por su parte, el es futbolista y se desempeña en Juventus de Italia.

Dybala, de 26 años, dio positivo de COVID-19 en el mes de marzo, al igual que su joven pareja. En las últimas horas, ante los rumores de que Dybala había vuelto a dar positivo por coronavirus, Sabatini aclaró : "No sé de donde sacan la información que algunos programas dicen porque Paulo no es positivo de vuelta, nunca dio negativo. Hay que esperar, él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da. Las noticias que se están dando no sé de qué boca salieron porque de la nuestra, no", dijo.

"Nosotros contamos que teníamos el virus y quizá puede traer calma contar que no lo tenemos. Pero no queremos dar noticias falsas porque a veces los negativos son falsos, entonces hasta no estar 100 por ciento seguros de las cosas no queremos hablar. Estas cosas nos apuran a tener que decir algo cuando nosotros no tenemos información, estamos igual que el resto de la gente", agregó en diálogo con Confrontados , de El Nueve.