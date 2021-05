Detrás de las denuncias de abuso sexual contra jugadoras: “¿Cuántas chicas se habrán ido del fútbol sin que supiéramos que ocurría todo esto?”

Después de la denuncia presentada por las jugadoras argentinas en la Comisión de Ética de la FIFA contra un entrenador por abuso sexual, desde el sindicato mundial de futbolistas, FIFPro, a cargo del patrocinio de las futbolistas, manifestaron que no recibieron llamados de organizaciones o entidades que trabajen esta temática desde Argentina. La AFA se expresó a través de un comunicado en el que afirma no conocer la identidad del denunciado y aclara que no es parte del proceso. Sin embargo, en el mismo texto se pone a disposición de las futbolistas.

Alexandra Gómez Bruinewoud, asesora jurídica senior de FIFPro y responsable de la denuncia que elevaron las jugadoras ante FIFA, contó en una entrevista con LA NACION y otros medios cómo es el trabajo de esta organización internacional que nuclea a 64 sindicatos del mundo y que ya intervino en denuncias de este tipo. “Estos casos les abrieron las puertas a otras jugadoras para que nos cuenten hechos de acoso y de abuso; y hacer algo. Es importante que no sientan ‘A mi gremio y a mi sindicato no puedo ir porque no es tema de contrato laboral’, cuando sí lo es. Si estás trabajando para y con alguien, no pueden abusar de vos”, expresó.

En 2020, la FIFA sancionó de por vida a Yves Jean-Bart, presidente de la Federación haitiana, después de declararlo culpable de abuso y acoso sexual contra jugadoras, incluídas menores de edad desde 2014 al año de la condena. Además, recibió una multa de un millón de francos suizos. FIFPro intervino en este antecedente y en la sanción de por vida por abusos sexuales al ex presidente de la Federación de Afganistán, Keramuddin Karim, una decisión avalada también por el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). En aquel momento, la FIFA había empezado con la investigación tras las denuncias presentadas por un grupo de jóvenes jugadoras afganas.

El comunicado de FIFPro indica que el entrenador argentino está actualmente empleado por AFA. Por el cuidado de las denunciantes y de la investigación, Gómez Bruinewoud explica que no puede dar detalles del caso que impacta en el fútbol del país, pero considera que el trabajo de la FIFA no debería durar mucho tiempo. “Sólo esperamos finales felices de estas historias espantosas”, dijo.

–¿Qué coincidencias observan en los casos en los que les tocó intervenir?

–Vemos que cada vez que hay algo que salta, empieza a crecer y a crecer. Lo que pasó en Argentina es un ejemplo para ver qué sucede, cuánto se expande, cuántas jugadoras vienen a contarnos su experiencia. Creo que es algo que más allá de que haya una revolución social en ese sentido, todavía es un tema tabú. Incluso en Argentina, donde tiene mucha potencia el tema del feminismo. Todavía se normalizan cosas que no se tienen que normalizar.

–¿Hay algo que te sorprenda al hablar con las futbolistas sobre estas denuncias?

–Algo muy fuerte para las jugadoras es que cuentan que llegó un punto en el que se les había ido el amor por el fútbol, que era el amor por lo que más querían.

–Afecta a su desarrollo en el deporte directamente

–Pensemos cuántas chicas se habrán ido del fútbol sin que supiéramos que ocurría todo esto. Son cosas que no se hablan. Por ahí te empiezan a acosar, vos no aguantás más y te vas, y quizás hubieras sido terrible futbolista. No siempre podés elegir. El fútbol femenino va dando grandes pasos, pero todavía falta. Además, no tenés mil opciones para elegir continuar en tantos clubes. Por todo esto hay que garantizar que esto no ocurra más.

Para la abogada uno de los caminos posibles para transformar el sistema del fútbol y atacar esta problemática es agregar diversidad. “No puede ser que tengamos a la gran mayoría de los entrenadores siendo hombres, tiene que haber lugar para las mujeres también”, expresó.

Los casos de abuso contra mujeres, también en el fútbol, estuvieron invisibilizados durante años. Ahora empiezan a salir a la luz. Shutterstock

Desde Países Bajos, donde está la única sede que tiene FIFPro, Alexandra Gómez Bruinewoud cuenta que la propia entidad donde trabaja tuvo que capacitarse en cuestiones de género para atender estos casos. En este sentido menciona que el “secretismo” que hay dentro del fútbol tiene que desaparecer y que las violencias no son sólo sobre futbolistas mujeres sino también varones.

“Cuando un entrenador está mucho con las jugadoras tiene que haber controles. Tiene que haber transparencia. Hay que cuidarlas y tiene que pasar que puedan denunciar sin ningún tipo de riesgos”, dijo. Y agregó que detectar el abuso y el acoso sexual es más complejo de lo que parece: “Por las culturas y contextos y cuestiones normalizadas hay veces que a las jugadoras les cuesta darse cuenta de que están viviendo esa situación”.

La representante de FIFPro remarcó además el peligro que implica las protecciones que se generan en estructuras de poder: “Se da por ahí con gente que no está de acuerdo, pero no dice nada. Esas redes son cada vez más grandes”.

–¿Ocurrió en los casos que trabajaron en Haití y Afganistán?

–Por lo general las personas denunciadas tienen cierto poder. En los casos de Afganistan y de Haití eran sumamente poderosos. Tuvimos que sacar a las jugadoras del país porque corría riesgo su vida y la de sus familias. Fue extremo y muy desgastante.

–¿Qué acciones recomiendan para que estos casos no sucedan más?

–Que las chicas sepan qué esta bien y qué está mal, la educación es fundamental para las jugadoras y para el staff. No puede existir entrenadores ni nadie que esté en contacto con las chicas que no haya hecho cursos sobre cómo tratar con menores de edad, especialmente.ß