Dibu Martínez habló del trato “presidencial” a Messi y de su psicóloga tras los penales que atajó ante Colombia en la Copa América 2021

Tantos años jugando en el fútbol de Inglaterra -más allá del papel secundario que cumplió en Arsenal- le permitieron a Emiliano Martínez hablar un perfecto inglés y a encontrar una natural adaptación a la vida británica. Con total soltura, Dibu se prestó a una entrevista con Ben Foster por Prime Video Sport y reveló intimidades desconocidas de la selección argentina. Ya se sabía el respeto de Martínez por su gran capitán en la Copa América, Lionel Messi. Pero en la charla con el arquero del Watford dejó en claro la reverencia hacia el crack, que no la está pasando bien en Paris Saint Germain tras la eliminación en la Champions: “Cuando Leo habla, todos se callan porque es como si hablara el presidente de la Argentina. Además, es un compañero que te habla y que sabe todo de vos”, confesó.

En su momento, los contratiempos de Franco Armani con el coronavirus le abrieron una puerta a Martínez para la titularidad de la Copa América en Brasil: “Me tocó ser titular en ese certamen. Argentina tenía mucha presión, Messi nunca había ganado un torneo así de grande en su vida, entonces él habló diciendo que iba a ser su última Copa y que por eso iba a darlo todo, yo tenía la piel de gallina, ya sabés, con Messi diciendo eso...”, le contó a Foster.

Martínez describió el conocimiento que tiene Messi respecto de los rivales sudamericanos: “Una vez estábamos jugando un partido con Uruguay, que tenía a Cavani, a Suárez... y él, después de media hora, vino y me dijo cuál era la única forma en la que me podían hacer un gol, entonces yo dije: ‘hermano, voy por todo’. Él me respondió: ‘Emi, por favor, ayudame con un par de cosas, solo esto y esto, y relajate’, entonces hice exactamente lo que Messi me pidió y ahora, bueno... es muy loco”.

Después del triunfo en la Copa América, que dio por cerrada una sequía de 28 años sin títulos mayores, el guardavallas de Aston Villa contó cómo se vive por dentro la exigencia para la Albiceleste: “La selección argentina tiene mucha presión cuando juega. Un solo partido con Argentina son como 54 en el Aston Villa, no puedo explicar la presión que se siente”. Y también, contó de la popularidad que ganó en cuestión de semanas, a fuerza de triunfos y un largo invicto: “Hoy, cuando voy a la Argentina, no puedo caminar por la calle”.

En pleno festejo por el acceso a la definición de la Copa América ante Brasil, hubo un famosa foto con Messi, en la que quedó expuesto el llanto incontenible del pase a la final: “En ese momento estoy abrazando a mi hermano, eso fue después de la semifinal, después de los penales. Él estaba diciéndome ‘hermano, te lo mereces’, y yo tan solo lo abracé y le dije: ‘Es todo por vos, ¿lo sabés?’”. Y amplió: “En ese momento yo estaba llorando. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. En ese momento solo sentía que tenía que llorar. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me decían ‘¿por qué estás llorando? si estamos en la final’, pero es que yo solamente no aguantaba”.

"Mirá que te como hermano", el penal que Dibu Martinez le atajó a Mina

A la inversa de lo que sucedió durante mucho tiempo, ahora Messi es más ídolo acá que en el exterior, gracias a la impecable campaña en las Eliminatorias, que depositó a la Argentina en el Mundial de Qatar 2022 con varias fechas de anticipación, y a aquel título de la Copa América que despejó los fantasmas de una continua frustración. “Cada vez que voy a una convocatoria de la selección digo ‘por favor, denme una remera de Messi’, ¡y todos la quieren”. Se hacen 200 o 300 camiseta de Messi por partido por los pedidos de los sponsors, de los rivales, de la gente de los clubes, dirigentes”, contó en la entrevista.

Y Martínez habló también de la situación que lo hizo definitivamente famoso: aquellos penales con Colombia en la Copa América y su frase desafiante de “Mirá que te como, hermano”: “Me explotaron las redes después de los penales en la semifinal. Después del partido, lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga solo para calmarme. Pasé de 700 mil seguidores a 2,4 millones en un día después de los penales. Miles de comentarios, entrevistas... y yo tan solo no quería hacer nada, solamente era una semifinal, así que pasé horas hablando con mi psicóloga y entonces en la final con Brasil comencé el partido muy relajado, como si no estuviera jugando una final”.