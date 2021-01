San Lorenzo apostará por Diego Dabove, un entrenador apegado a la estrategia y a la tecnología aplicada al fútbol Fuente: Archivo

Tomar carrera y poner la marcha, una y otra vez. Una situación a la que San Lorenzo se ha acostumbrado mucho a lo largo de los últimos años. El club de Boedo transitó procesos breves, frustrados por los malos resultados. Equipos que no terminaron de acomodarse adentro del terreno de juego. Y sueños rotos, varios sueños rotos. Tras la histórica conquista de la Copa Libertadores 2014 de la mano de Edgardo Bauza, con mayor o menor suerte desfilaron Pablo Guede, Diego Aguirre, Claudio Biaggio, Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz y Mariano Soso, el último en despedirse tras el fracaso en la Copa Diego Maradona. Ahora, quien llegará en estas horas al Nuevo Gasómetro es Diego Dabove.

El ex DT de Argentinos que también estuvo en la carpeta de Racing e Independiente, otros que buscan mejor suerte: "Consideré que San Lorenzo es la mejor opción", fue su declaración antes de estampar la firma que lo ligará al Ciclón durante los próximos 12 meses. También contó que se juntará a charlar con el presidente de la institucuón, Marcelo Tinelli, sobre un tema que dio mucho que hablar en las últimas semanas: "Vamos a hablar de los Romero", adelantó.

El último partido de Diego Dabove en Argentinos

La última semana contó con varias charlas entre el técnico y la dirigencia azulgrana encabezada por Marcelo Tinellli. Aunque en el medio había surgido un tema: tras oficializar su partida de la entidad de La Paternal, se supo que el DT contaba con una cláusula de salida muy costosa. Una vez arreglado ese punto, el nuevo vínculo con los azulgranas sería por un año.

El ex Argentinos llega a Boedo con cuerpo técnico compuesto por Walter Ribonetto (AC), Guillermo Formica (AC), Agustín Buscaglia (PF), Juan Seidan (PF), Federico Dabove (AT) y Marina Garrido (Nutricionista).

Para Dabove, que ayer cumplió 48 años, será su primera experiencia al mando de uno de los considerados equipos grandes de la Argentina. Oriundo de Banfield, vivió a siete cuadras del estadio Florencio Sola, pero su nombre está identificado con Lanús, donde se fue a probar a los seis años y en el que permaneció hasta los 21. "Fui suplente de Marcelo Ojeda, Nery Pumpido y Carlos Roa. Ese banco de suplentes lo gasté. Después atajé en Dock Sud, Argentino de Quilmes, Ferro de General Pico, Cañuelas, Sporting de Laboulaye y me retiré en Riestra, en 2000, a los 27 años", confesó en 2018 en una entrevista con LA NACION.

Después se convirtió en entrenador de arqueros y debutó como DT en primera división con Lanús, al que condujo de manera interina por un partido, en 2003. Su primer contrato como técnico fue a comienzos de 2018 con Godoy Cruz, de Mendoza, luego de dirigir la reserva de ese equipo durante un año y de haber sido preparador de arqueros y asistente técnico. Tras eso condujo al 'Bicho' desde fines de 2018, cuando se alejó del club tombino para reemplazar a Ezequiel Carboni, con la misión de mejorar el promedio de Argentinos. Y su camino en La Paternal, claro, fue auspicioso. De hecho, tuvo dos participaciones consecutivas en la Copa Sudamericana y dejó al equipo clasificado a la Libertadores 2021.

Lo cierto es que la carrera de Dabove sigue en franco ascenso. Tal como lo soñó desde su infancia. "No sé si se le puede llamar vocación, pero mi interés por hacer algo cercano a entrenar empezó a los 15 años. Mientras mis amigos se iban a jugar, yo agarraba mi cuaderno de notas y me iba a analizar al rival al que nos íbamos a enfrentar el partido siguiente. Anotaba todo lo que ocurría en el partido. Los jugadores, las formaciones, estilo de juego, los cambios que hacía el entrenador. Le ponía mucha atención a esa función", confesó alguna vez en The Coaches' Voice.

La continuidad de los hermanos Romero todavía es incierta, aunque todos son optimistas en San Lorenzo; el DT Diego Dabove tendrá que trabajar para "pacificar" el vestuario del Ciclón Fuente: FotoBAIRES - Crédito: FotoBaires

Dabove -adepto a las tecnologías aplicadas al fútbol- entiende que en su vida todo marcha a una gran velocidad, aunque considera que nada de lo sucedido lo ha cambiado en su esencia como persona. Se reconoce frontal, sin misterios. Y valora las nuevas sensaciones: por ejemplo, cuando alguna persona lo frena en la calle. Tal vez, sólo para charlar un rato de fútbol. Su exposición, también, ha cambiado. Una situación que lo obliga a prepararse, siempre tomando las cosas con naturalidad. Con los pies sobre la tierra.

Al técnico le gusta tener al rival en el detalle, en lo colectivo y en las individualidades. ¿Qué le espera en San Lorenzo? Básicamente, la reinvención de un equipo, pensar en nuevas piezas, darle una identidad de juego. También, recuperar un vestuario que estalló por el aire tras el 4-1 contra Banfield. El desafío asoma mayúsculo. Cabe recordar, nomás, que el ciclo de Soso sumó apenas 11 partidos. La presión parece ir en aumento para un club que se acostumbró a ver las grandes batallas desde lejos.

El plantel de San Lorenzo volverá a los entrenamientos el jueves, en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. ¿Estarán los hermanos Romero tras las últimas turbulencias? Hoy en Paraguay, de vacaciones, la idea de los futbolistas es continuar en el club de Boedo. Luego de la firma de su contrato, el nuevo entrenador de San Lorenzo adelantó que hablará de los Romero con el Presidente Marcelo Tinelli.

Finalmente, a la hora de las altas y bajas en el plantel, San Lorenzo y Dabove mirarán de reojo la resolución de la Copa Sudamericana: si Defensa y Justicia derrota a Lanús, el Ciclón ingresará al repechaje de la Libertadores 2021. Ahora, si el título queda para los granates, los azulgranas mantendrán su lugar en el segundo torneo continental. En economía de guerra, cada movimiento económico tendrá que ser minuciosamente pensado.

Las declaraciones de Davobe, luego de acordar su salida de Argentinos

"San Lorenzo tiene un buen plantel. Consideré que es la mejor opción. Me junto con Tinelli a la tarde para hablar de los Romero".

"Confío en el plantel, creo que con trabajo podemos andar muy bien".

"Sé que si gana Defensa y Justicia pasamos a la zona de Copa Libertadores. Qué gane el que haga mejor las cosas. Después veremos qué planificamos, si Sudamericana o Libertadores".

"Con Argentinos, enfrentamos a San Lorenzo en la primera parte del último campeonato. Hace rato que viene haciendo un buen trabajo en la cantera. El contexto debe ser favorable para el desarrollo de los juveniles. Hay un montón de juveniles que jugaron bien Gattoni; Peralta Bauer anduvieron muy bien contra nosotros. A los Palacios los conozco muy bien. Alexander también entró muy bien".

