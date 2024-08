Diego Maradona, el ninguneo de Manuel Adorni, y el “recordatorio” de la hinchada de Boca

Escuchar

Después de mucho tiempo, la hinchada de Boca desempolvó un trapo histórico. Hacía un largo rato que en la tribuna de La 12 no se veía la enorme bandera con los colores del club, el corazón en el centro y una dedicatoria que no deja dudas: “Gracias Diego Maradona”. Todo, en los minutos previos al clásico contra San Lorenzo, en la Bombonera, y con un destinatario directo: Manuel Adorni, el vocero presidencial.

Vale la pena retroceder unos días en el calendario: el martes pasado, el vocero realzó hizo un breve comentario por el Día Internacional del Zurdo, en el que ponderó a deportistas y músicos de talla internacional: “Saludar a Lionel Messi, Ángel Di María, Emmanuel Ginóbili, Sergio ‘Maravilla’ Martínez y Guillermo Vilas. También a grandes músicos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”. De inmediato, uno de los periodistas que estaban en la sala le recordó la ausencia en las menciones de Diego Maradona. “¿Quién?”, respondió Adorni de manera irónica. Y siguió con el ninguneo: “Ah...Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores”. La actitud del funcionario, claro, no tardó en viralizarse. Y recibió varias críticas.

El grito de La Bombonera por DIEGO ARMANDO MARADONA#LPFxTNTSports pic.twitter.com/v0oUcLYiM6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 18, 2024

Desde luego, la hinchada de Boca tomó nota, y no se olvidó del episodio. Y este domingo, La 12 exhibió de nuevo la gigantesca bandera que recuerda el amor eterno entre Diego y Boca, un telón que el propio Maradona le regaló a los hinchas a principios de los años 90, y que por las disposiciones de seguridad se había dejado de lado, utilizada sólo en ocasiones muy especiales. Este domingo aparecieron otras banderas, como la que rezaba: “Adorni, el Diego es argentino”.

¿Hubo más? Sí. Aparecieron los cánticos recordando al legendario Diego, que tuvo dos ciclos como jugador de Boca, en 1981, y luego entre 1995 y 1997, cuando se retiró de la actividad. Entre ellos, el recordado “Vale 10 palos verdes/se llama Maradona...” Un homenaje que sonó a reivindicación, pero que también tiene lecturas políticas. Porque el “olvido” de Adorni fue el corolario de los desencuentros entre Boca y el presidente Javier Milei. Hay, además, un factor ideológico: Maradona era un defensor del kirchnerismo y del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Liga Profesional. Boca Juniors vs San Lorenzo. Bandera de Maradona Manuel Cortina

Lo más recordado, en este sentido, fue la reprobación -con fuertes insultos- que Milei recibió de parte de un grupo de hinchas en la Bombonera, el 17 de diciembre de 2023. Recién había asumido como presidente de la Nación, pero no dudó en acudir a la cancha de Boca para votar por la fórmula opositora, integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Días antes, en la red social X, había expresado su afán de terminar con “el populismo que gobierna en Boca”, en referencia a la gestión de Juan Román Riquelme.

Más todavía: se sabe, desde hace rato, la decisión de Milei de impulsar la llegada de las sociedades anónimas deportivas (SAD) a los clubes argentinos, aun con la fuerte oposición de parte de la AFA. Esto también repercute en Boca, donde le recordaron ese domingo de elecciones que ”el club es de los socios”.

Otra de las banderas de homenaje a Maradona Manuel Cortina

Milei contó, años atrás, que era hincha de Boca, y sobre todo, un fanático de Martín Palermo. “El gol de la muleta a River [el recordado 3-0 por la Copa Libertadores 2000] y los dos en Tokio a Real Madrid [por la Copa Intercontinental del mismo año] son los tres que más grité en mi vida”, expresó en su momento. Luego comentó que “dejé de ir a la cancha el día que [Palermo] se retiró, porque no pude superar ese shock”. El sentimiento cambió por completo cuando Fernando Gago regresó a Boca, y se hizo odio: “Desde que volvió espero que descienda. Cuando entró en la final de la Copa Libertadores 2018, empecé a hinchar por River. De hecho, el segundo gol, que es absoluta responsabilidad suya, lo grité”.

Entre las críticas que recibió Adorni por su ninguneo, se destacó la de Dalma, la hija mayor de Maradona. “¿Le contesto al muppet o no? Capaz ni hace falta”, dijo en el programa Ángel Responde. “Yo quiero saber algo, y de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, y ni siquiera tiene un pensamiento propio. Es vocero de alguien...”, lanzó más adelante. Sobre el presunto “olvido” de Adorni, quien evitó nombrar a su papa, opinó: “Hace un paso de comedia de hacer que se olvida. Horriblemente actuado. Cuando le mencionan a Maradona y dice ‘quién’. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Te guste o no te guste a vos, a la Argentina la conocen en el mundo por la personas que vos decís que no conoces, o te haces el boludo diciendo que no la conoces. Deportivamente, te guste o no, representó a la Argentina y salió campeón”.

