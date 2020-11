En el Allianz Arena de Munich, los jugadores homenajearon a Maradona con un minuto de silencio antes del partido entre Bayern Munich y Salzburg Fuente: AP

La Champions League tuvo acción en este miércoles distinto, y en todos los partidos recordaron a Diego Armando Maradona. Como un verdadero símbolo del fútbol, que dejó una huella imborrable en todo el planeta con la pelota al pie, en todos los estadios hicieron minutos de silencio. Algunos futbolistas argentinos fueron testigos y también protagonistas de esos homenajes..

En la previa del partido en el que Ajax derrotó a Midtjylland de Dinamarca por 3 a 1, el jugador argentino Nicolás Tagliafico homenajeó a Diego con los mismos movimientos con los que Maradona se movió al ritmo de "Live is Life" antes de un partido de Napoli.. Antes del comienzo, durante un sentido minuto de silencio, al lateral argentino se lo vio con sus ojos brillosos observando la pantalla gigante que tenía la imagen de Diego Armando Maradona.

Nicolás Tagiafico, durante el minuto de silencio que se llevó a cabo en el partido entre Ajax y Midtjylland Crédito: Captura

En el gran triunfo de Atalanta sobre Liverpool, en Anfield, no faltó el recuerdo de Diego. Con mucho respeto, todos los futbolistas también formaron parte del minuto de silencio a Maradona y entre los presente, estuvo Alejandro Papu Gómez. El volante de Atalanta fue de los jugadores argentinos a quien las cámaras mostraron durante el homenaje.

Quien también se mostró emocionado fue Lautaro Martínez. Luego del recuerdo a Maradona que se llevó a cabo en el estadio San Siro de Milan en el triunfo de Real Madrid sobre Inter, el delantero de Inter se frotó los ojos con sus manos en un claro gesto de tristeza.

Los minutos de silencio y recuerdos tampoco faltaron en los demás partidos. En el Wanda Metropolitano de Madrid, en el empate entre Aeti y Lokomotiv, una camiseta del seleccionado argentino con la 10 de Maradona, descansó sobre uno de los asientos de la platea del estadio. Diego Simeone, entrenador del Colchonero, su ayudante Nelson Vivas y Ángel Correa, fueron otros de los argentinos que formaron parte del homenaje.

Diego Simeone dirigió este miércoles a Atlético de Madrid, apenas unas horas después de conocer la noticia de la muerte de Diego Maradona. Fuente: Reuters

El entrenador argentino habló en zona mixta luego del empate de su equipo frente a Lokomotiv, dejó palabras muy sentidas y se mostró muy emocionado: "Es un momento duro, difícil como a todos los que nos tocó compartir vivencias con Diego. Se nos va un mito. Los de nuestra época, con 8 o 9 años, nacimos mirando al Diego que empezaba a jugar al fútbol y él fue la guía de lo que era jugar al fútbol". También expresó su tristeza: "El dolor de este momento que toca a vivir nos duele a todos; Maradona es fútbol, es argentino, tuvo ese carácter rebelde que lo identificó donde estuvo".

Además, remarcó lo que fue su relación con Maradona durante su carrera: "Me quedo con el espacio que me tocó vivir cerca de él como persona se comportó fantásticamente, cuidándome, invitándome a su casa cuando estábamos en Sevilla y yo era muy joven, mostrándome lo que era la selección y lo que se sentía jugar por la selección. En el momento que te cuentan que se fue Diego no lo podés cree, Diego no se puede morir. Él ha sido y es el mejor del mundo". Por último, se dirigió a su familia: "Un abrazo muy fuerte a sus familiares más cercanos, siento mucho dolor", cerró el Cholo.

También se refirieron Maradona otros dos grandes entrenadores: Jürgen Klopp y Pep Guardiola. El alemán habló antes del duelo de Liverpool contra Atalanta: "Tengo 53 años y siento como si durante toda mi vida él haya estado ahí". También recordó: "Cuando yo era pequeño, puede con ocho, nueve o diez años, le vi por primera vez, él tenía 16 o 17. Diego era alguien sensacional, Maradona tuvo algunos problemas, digámoslo así. Echaré de menos a los dos", evocó.

Guardiola también le dedicó tiempo a Maradona, luego del triunfo de Manchester City ante Olympiakos de Grecia: "Leí hace años una pancarta en Argentina en la que se decía que no importaba qué hubiera hecho él con su vida, lo que era importante era qué había hecho con las nuestras. Para nuestra generación, el Mundial de México 1986 fue algo que hizo que este deporte fuera mejor", afirmó el entrenador del City.

También recordaron a Diego en el estadio Velodrome, en Marsella, con una bandera de Argentina y otra con la frase "RIP DIEGO". En Alemania tampoco se olvidaron de la figura de Diego Armando Maradona y tanto en Munich como en Mönchengladbach recordaron al 10 con una imagen suya en las pantallas de los estadios.

Las fotos de los distintos homenajes a Diego Maradona por su fallecimiento

Los jugadores de Liverpool y Atalanta durante el minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona en Anfield Fuente: AP

La camiseta de Diego en el Wanda Metropolitano, uno de los tantos homenajes que se hicieron en los partidos de la Champions League Crédito: Captura

Los jugadores del FC Porto, a la derecha, y los del Olympique de Marsella, también se sumaron al recuerdo de Diego Maradona en el estadio Velodrome de Marsella Fuente: AP

El minuto de silencio en la previa del partido entre Borussia Möenchengladbach y Shakhtar Donetsk en el Borussia Park en Möenchengladbach, Alemania Fuente: AP

En el estadio de San Siro los futbolistas de Inter y Real Madrid durante el minuto de silencio por el fallecimiento de Maradona Fuente: AP

La pancarta y la bandera argentina en memoria de Diego Maradona antes del partidoentre Olympique de Marsella y Porto. Fuente: AP

