Diego Martínez, de su alegría por el triunfo de Boca a la autocrítica: “Soy el único responsable de la mala imagen del primer tiempo”

Escuchar

Los rostros en la sala de conferencias eran de alivio. Diego Martínez exhibió su conformidad en cada respuesta, tras el importante 3 a 2 de Boca sobre San Lorenzo, por la fecha 11 de la Liga Profesional. No solo por el triunfo en sí (que hizo que el equipo pase del puesto 15º al 8º de la tabla), sino por la actitud que demostró para reaccionar después de un primer tiempo muy flojo en donde fueron demasiadas las ventajas en la zona defensiva.

“Estoy muy contento porque el equipo revirtió una mala imagen del primer tiempo, de la que yo soy el único responsable”, ponderó el DT. Y agregó: “Pero jugamos bien más allá del planteo del rival. San Lorenzo hizo muy bien su trabajo; nos cortó muchas situaciones y nos provocó peligro. En el segundo tiempo ajustamos, corregimos, y el equipo se lo llevó puesto al rival”.

Lo mejor del partido

En relación a cuáles fueron las palabras elegidas en el descanso para que Boca cambie tanto su imagen, Martínez compartió: “En el entretiempo les dije a los jugadores que había que seguir creyendo y confiamos en que podíamos darlo vuelta”.

El entrenador de Boca no elude la autocrítica nunca, y en un contexto de victoria no fue la excepción. “Estamos lejos, pero nos estamos acercando en el torneo”, se sinceró. Aunque fundamentó: “Tenemos también la energía en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. Me preocupo por las cosas en las que puedo meter mano como entrenador”.

Sobre su buena racha en los clásicos (cuatro triunfos y un empate), el DT xeneize “Jugar un clásico en casa es muy importante. Siempre hablamos de esto, de lo que necesitamos acercarnos a los primeros puestos en el campeonato para competir hasta el final. Necesitamos elevar el nivel de competencia interna y este partido también sirvió para ese aspecto. Este triunfo impulsa la parte anímica y la parte grupal”.

Postal de felicidad en la Bombonera, tras el 3 a 2 de Boca sobre San Lorenzo Manuel Cortina

Además, volvió a expresarse en relación a los flojos comienzos de Boca en los partidos: “El fútbol argentino es parejo; no es una excusa sino la realidad. Pero también es cierto que la institución que representamos debería superar a los rivales desde el minuto cero. Trabajamos para eso”.

Por último, se refirió al arbitraje, luego de que Leandro Romagnoli, DT de San Lorenzo, cuestionara que no quisiera cobrar el primer penal ni sancione luego el que tuvo al arquero Leandro Brey como protagonista ante Leguizamón (con el partido 1 a 0 para los de Boedo): “Respeto a Leandro (por Romagnoli), puede opinar y está en todo su derecho. Yo elijo siempre entender que el árbitro es un ser humano y se puede equivocar. Cómo me equivoqué yo hoy en el planteo del primer tiempo. Prefiero y pongo la energía no en ver lo que hace el árbitro. Podemos coincidir si tuvo un mal partido o un buen partido. Hubo varios fallos en el inicio del encuentro donde no nos sentíamos favorecidos, pero lo más importante es poner la energía como DT en interceder en el equipo y ayudar a los muchachos”.

La racha de Diego Martínez en clásicos como DT de Boca

25/02 - River 1-1 Boca , por la fecha 7 | Copa de la Liga 2024

, por la fecha 7 | Copa de la Liga 2024 10/03 - Boca 4-2 Racing, por la fecha 10 | Copa de la Liga 2024

4-2 Racing, por la fecha 10 | Copa de la Liga 2024 30/03 - Boca 2-1 San Lorenzo, por la fecha 12 | Copa de la Liga 2024

2-1 San Lorenzo, por la fecha 12 | Copa de la Liga 2024 21/04 - Boca 3-2 River, por los cuartos | Copa de la Liga 2024

3-2 River, por los cuartos | Copa de la Liga 2024 18/08 - Boca 3-2 San Lorenzo, por la fecha 11 | Liga Profesional 2024

Anselmino, la figura

Se lo esperaba con ganas. Hacía meses que en el mundo Boca pretendían contar con él y disfrutarlo. Y Aaron Anselmino no defraudó. La flamante incorporación del Chelsea fue la gran figura del partido, con lucidez, buen sentido de la ubicación y velocidad para resolver y disimular errores defensivos, principalmente de Marcos Rojo y Nicolás Figal, en un primer tiempo donde la última línea xeneize no hizo pie. Y, casi sobre la hora, le puso la frutilla al postre con una asistencia fenomenal a Merentiel, que marcó el 3 a 1 parcial y alivió al local.

"JUGAMOS CON GARRA, CUANDO TUVIMOS QUE METER, METIMOS, FUIMOS INTELIGENTES EN ESE SENTIDO"



La palabra de Aaron Anselmino tras el triunfo de Boca ante San Lorenzo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/yPzIoOsUnW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 18, 2024

“Jugamos con garra. Cuando tuvimos que meter, metimos. Fuimos inteligentes en ese sentido”, destacó el zaguero. En referencia a su actuación, destacó: “Gracias a Dios estoy contento, están pasando cosas lindas. Hacía mucho que no jugaba y el cuerpo respondió bien”.

LA NACION