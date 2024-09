Diego Martínez sigue (por ahora) como DT de Boca, mientras Riquelme empieza a analizar los candidatos pensando en la sucesión

Escuchar

Diego Martínez dirigirá la práctica de este lunes en Ezeiza, se sentará en el banco de suplentes este sábado ante Belgrano pero su futuro como técnico de Boca continúa siendo una incógnita. Este domingo, en las horas posteriores a la derrota en el superclásico, Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol decidieron sostener al entrenador y brindarle la posibilidad de dirigir el próximo partido. El DT había puesto su cargo a disposición de la Comisión Directiva minutos después del 0-1 contra River, pero el presidente y sus allegados resolvieron no interrumpir el vínculo, que vence a fin de año. ¿Por qué?

Si bien existe un mandato dirigencial que indica que ningún técnico de Boca debe renunciar o ser despedido después de una caída ante River (hay casos, de todos modos, como Miguel Brindisi y Guillermo Barros Schelotto), la realidad es que Boca no tiene hoy un entrenador apuntado que pueda reemplazar a Martínez en lo que resta de esta semana. Además, el Xeneize aún tiene pendiente su partido ante Gimnasia La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina, que se disputaría en octubre. Y la idea es no realizar cambios bruscos en la previa de un duelo importante. En especial, teniendo en cuenta que Boca se encuentra fuera de la zona de clasificación a la Libertadores (tanto en el torneo como en la tabla anual) y la Copa Argentina es una de las vías de acceso rápida al máximo torneo continental. Eso sí: en caso de consumar un nuevo tropiezo ante el Pirata, los tiempos podrían acelerarse.

Juan Roman Riquelme, presidente de Boca, observa al equipo desde su palco en la Bombonera GALO PAGUAY - AFP

Por lo pronto, ni sábado ni domingo hubo contacto entre Riquelme y Diego Martínez. El DT sí tuvo un breve diálogo con Marcelo Delgado y Mauricio Serna en el Hotel Intercontinental, aunque no se habría puesto sobre la mesa el tema continuidad. “Es partido a partido”, le confiaron a LA NACION desde la cúpula dirigencial, que busca ganar tiempo para elegir al nuevo DT. Porque, salvo un milagro, el ciclo de Martínez tiene fecha de vencimiento estipulada: si no es ahora será en diciembre, cuando culmine su contrato.

“Sé que los resultados son muy importantes para las gestiones. Nosotros como cuerpo técnico y yo como entrenador estamos con fuerzas para seguir intentándolo, logrando objetivos, pero quiero lo mejor para Boca y eso lo veremos entre todos”, dijo Martínez, dejando la decisión final en manos de la dirigencia. El ex Tigre y Huracán dirigió 43 partidos, con 20 victorias, 15 empates y solo ocho derrotas , aunque no ganó títulos y quedó fuera de la Copa de la Liga en semis y de la Sudamericana en octavos. Martínez ya diagramó la semana de entrenamientos y desde el cuerpo técnico partió un mensaje a los jugadores con la rutina de tareas para los próximos siete días.

Este lunes, en la vuelta del equipo al trabajo, el Consejo tendrá un nuevo encuentro con Martínez del que podría participar Riquelme y en el que se buscará semblantear el ánimo del entrenador, al que no tan algo desgastado en su relación con el plantel. Si lo ven con fuerzas, como el propio Martínez manifestó, seguirá. Y si no, habrá que activar un plan B. El tema, en ese caso, es que no hay un candidato potable que aparezca hoy en carpeta. La mayoría de los hinchas no quiere otro DT sin pergaminos y por eso la búsqueda estaría orientada a un técnico de experiencia. Uno de los técnicos que más seduce a Román es su excompañero en la selección, Cristian González.

Diego Martínez antes del partido que disputaron Boca Juniors y River Plate, en la Bombonera, el 21 de septiembre de 2024. Marcos Brindicci

El Kily, de gran campaña en Unión de Santa Fe, mantiene una gran relación con Riquelme desde su etapa en el combinado nacional, estuvo presente en la despedida del 10 y recibió el OK de Román para llevarse al Tatengue a varios juveniles del Xeneize. El club santafesino ya la ofreció renovar hasta diciembre de 2025, pero aún no hay nada firmado. De todos modos, el Kily desea completar el torneo en Unión y luego sí sentarse a analizar posibilidades.

Y otro nombre que surgió en estas horas fue el de otro excompañero de Román: Fernando Gago. Pintita, que está en Chivas de Guadalajara, creció en el club y jugó con Riquelme entre 2013 y 2014, entre el retorno del volante central y el alejamiento del ídolo. Su idea de juego es del gusto de Román, pero su salida de México no resultaría sencilla. Gago también fue candidato a dirigir la selección ecuatoriana y su salida del Xeneize no se dio en buenos términos, además que no todos los hinchas guardan un grato recuerdo.

La derrota que le restó crédito al DT

Por el momento, todo indica que Martínez dirigirá en Córdoba y que todo dependerá de los resultados. Aún cuando muchos hinchas ya dieron su veredicto.