Diego Milito, candidato en Racing, se reunió en Europa con Gianni Infantino

Tras anunciar el 22 de agosto su candidatura a presidente de Racing, Diego Alberto Milito sigue adelante con una campaña que empieza a tomar temperatura en la parte celeste y blanca de Avellaneda. Mientras el oficialismo aún demora la confirmación de qué hará Víctor Blanco, a la espera de que prosperen los puentes para un acuerdo político con el ídolo, Milito lleva adelante una gira por Europa que este miércoles tuvo su escena de mayor impacto.

En la oficina del presidente de FIFA, en Zúrich, el argentino se reunió con Gianni Infantino. No es la primera vez que se cruzan: hasta han coincidido con los botines puestos en los partidos que el suizo organiza con leyendas del fútbol. Reconocido hincha de Inter, el mandamás de FIFA incluso felicitó al ex delantero nerazzurro cuando publicó el video en el que se lanzaba como candidato. Pero sí es inédita la situación de encontrarse como posibles futuros pares. Desde el entorno del ex delantero aseguraron que la reunión, que duró casi una hora y tuvo como objetivo contarle a Infantino los planes que Milito tiene para el caso de que llegue a la presidencia, fue “extraordinaria”. El suizo, además, se llevó de regalo una camiseta de la Academia con el número 22, el que Milito transformó en propio.

“Para mí es un honor conversar con Gianni, a quien además de admirar como presidente, considero un amigo. Es muy importante haberme reunido con él para seguir fortaleciendo nuestra relación y contarle el Racing que estamos proyectando: un club conectado con el mundo, con un estadio moderno, con infraestructura de calidad, con un equipo de profesionales de primer nivel en la gestión, con procesos claros en la toma de decisión y con un plantel que represente al socio en la cancha”, comentó el candidato, que inició su gira por Europa el 25 de septiembre y volverá al país la semana próxima.

Los temas tratados en el encuentro en Suiza tuvieron que ver con lo que Milito llama “plataforma de gestión”: la profesionalización de las áreas del club, potenciar la marca Racing, mejorar la infraestructura y fortalecer el vínculo con los socios. Esos fueron los ítems principales en cada una de las reuniones que tuvo este periplo europeo, en el que Milito viaja acompañado por Kevin Feldman y Gustavo Domínguez, los dos primeros nombres de su equipo de trabajo que han trascendido.

“Este viaje tiene un objetivo claro: buscar soluciones para Racing, como también lo hice y lo hago a diario en Argentina. Buscar soluciones no es imitar lo que funciona: quiero entender qué hacen bien las instituciones que son referencia en el mundo, y adoptar –y adaptar– las buenas prácticas a nuestra realidad”, publicó Milito en las redes sociales. En ese sentido, también visitó las oficinas de IDOM, una de las empresas más importantes de ingeniería y arquitectura del mundo, que tiene experiencia en el ámbito deportivo ya que trabajó en la remodelación del Estadio Monumental y la de La Cerámica, de Villarreal, y en la construcción del Nuevo San Mamés, de Athletic Bilbao. El candidato la recorrió junto a autoridades de la compañía y del club vasco y se llevó una carpeta con el proyecto que preparó IDOM para remodelar el Cilindro de Avellaneda en varias etapas, algo en lo que ya venían trabajando desde hacía unos meses.

Durante este viaje en el que se mueve en su nuevo rol de “político”, Milito se dedicó también a lo que más lo entusiasma: el fútbol. Estuvo presente en el derbi de Madrid, entre Atlético y Real, y compartió una cena con los campeones de América Juan Musso y Rodrigo De Paul, que fueron compañeros de él en su etapa como jugador de Racing. También dio el presente en el Giuseppe Meazza, en el 4 a 0 de Inter a Estrella Roja, este martes. Allí, en el campo de juego, se abrazó con Lautaro Martínez, con quien lo une una relación especial no sólo por haber compartido los colores celeste, blanco, negro y azul: cuando Lautaro debutó en la primera de la Academia, fue Milito el que le dejó su lugar en la cancha.

Los tres futbolistas se mantienen en contacto permanente con el club que los formó, ya sea con visitas cuando su calendario lo permite y con saludos de aniversario en las redes sociales. Y de su experiencia como jugador y director deportivo Milito se llevó el aprendizaje de que las transacciones no son hechas en un solo mercado de pases. Que son importantes el vínculo y el contacto con los futbolistas. El desafío del ex goleador es que estos integrantes de la selección levanten la vara del club cuando regresen, y tener una institución a la altura para ese momento.

La elección de Racing tiene fecha: domingo 15 de diciembre. Por ahora hay dos postulantes confirmados: Diego Milito y Miguel Jiménez, que fue vicepresidente en la actual gestión desde 2014 hasta que renunció, en enero pasado. La incógnita es cuál será la decisión que tomará Víctor Blanco, que el pasado domingo cumplió 11 años al frente del club. Blanco y Milito, que mantienen una buena relación desde hace más de una década, ya tuvieron dos reuniones preelectorales, en las que no se habló de un acuerdo. A medida que se acerca la fecha del cierre de listas, las versiones de una posible unión crecen. Desde el oficialismo aseguran que se trata solamente de eso: versiones. Del lado de Milito niegan esa posibilidad: dicen que el equipo de trabajo y el plan de gestión del 22 ya están conformados. El tiempo lo dirá: en el fútbol y en la política todo es posible.

Milito y Víctor Blanco, que desde hace 11 años preside a Racing, tienen un buen vínculo desde hace una década; el presidente no decidió si se postulará en diciembre y, por ahora, ambas partes descartan una fusión. Santiago Cichero/AFV