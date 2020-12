Diego Simeone, con la intensidad de siempre en su partido 500 como DT del Atlético Madrid. Fuente: Reuters - Crédito: Susana Vera

Diego Simeone cumplió este miércoles 500 partidos como entrenador de Atlético de Madrid y lo festejó con una nueva victoria, esta vez por 1-0 sobre Getafe, para darle un cierre óptimo a este 2020 sin público en las tribunas por la pandemia del coronavirus.

El equipo dirigido por el argentino termina el año como único líder de la Liga de España, pese a tener dos partidos menos, y aguarda por los octavos de final de la Champions League, donde se medirá en febrero con Chelsea, de Inglaterra. Un andar envidiable en el torneo en el que Barcelona no puede tomar impulso y Real Madrid no termina de afirmarse pese a estar en la pelea por el liderazgo.

Simeone lleva nueve años al timón del equipo colchonero. Llegó en diciembre de 2011 al club en el que dejó una huella como jugador y desde enero de 2012 está en el banco marcando un hito también como DT. Más allá de los siete títulos conseguidos, el Cholo impuso un estilo y sus representados nunca renunciaron al protagonismo bajo su mando.

"Desde que llegué, nos dijimos que vamos partido a partido. No voy a cambiar mi manera de entender el fútbol. Cada partido que juegas puede ser el último. Yo voy a quedarme hasta que la situación me lleve a dejar el club", remarcó Simeone en la conferencia de prensa de este miiércoles, con el triunfo en la mano. "Son muchísimos años y no es fácil para un entrenador seguir con la misma dinámica. Yo creo que ha traído muchísima estabilidad al club, al equipo y es fundamental para nosotros'', agregó el capitán Koke.

Desde su arribo como DT, Atlético de Madrid se metió en la pelea y el campeonato español dejó de ser un mano a mano entre los dos más poderosos. Es la piedra en el zapato. A Real Madrid había estado sin ganarle por 14 años. Más allá de las dos finales de Champions perdidas por penales, a su clásico rival le ganó otras tres (por los títulos de la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa). Rompió la hegemonía en la Liga en 2014.

Para Simeone es la búsqueda de la victoria desde la defensa del arco propio. En 261 de sus 500 juegos no le convirtieron goles y en 87 oportunidades se impuso por 1-0, como esta vez con el tanto de cabeza del uruguayo Luis Suárez, a los 20 minutos del primer tiempo. Un gol y a cerrar el partido, dirían algunos. Lo cierto es que tuvo chances de ampliar el marcador, y como no lo hizo se llevó algún susto ante un Getafe que tiene pesadillas cuando ve una foto del entrenador: no sólo no lograron vencerlo nunca en 18 encuentros, sino que no le anotaron ni un solo tanto. ¡Increíble!

En total, de los 500 partidos de Simeone como DT del Atlético de Madrid, el colchonero ganó 301, entre Liga, Champions, Liga de Europa, Copa del Rey y las Supercopas de España y de Europa. En 118 ocasiones hubo empate y las derrotas fueron 81, la última hace dos semanas por la Liga ante Real Madrid, que le quitó el invicto en el actual torneo y es su escolta a dos puntos luego de igualar 1-1 en su visita a Elche.

En su ciclo de 500 partidos, 11 futbolistas argentinos jugaron al menos uno: Axel Werner, Cristian Ansaldi, Daniel "Cata" Díaz, Emiliano Insúa, Matías Kranevitter, Augusto Fernández, Eduardo Salvio, José Sosa, Nicolás Gaitán, Luciano Vietto y Ángel Correa, todavía en el club.

El Cholo sostuvo, a manera de balance: "Siempre quise volver al Atlético y llevar al club a crecer tanto. Es fútbol y hay un día que esto cambia y se acaba la dinámica; nosotros afrontamos cada partido contra todos los rivales de la manera más entusiasta y con la mayor motivación que tenemos".

Y para lo que vendrá, sentenció: "Sería demasiado egoísta pensar en fútbol solamente para 2021. Lo que todos queremos es que tengamos salud, que podamos volver a festejar con un amigo, celebrar un cumpleaños, darnos un abrazo. Lo que más queremos es que haya salud. Mucha salud para todos".

