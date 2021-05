Diego Simeone: la arenga del Cholo en un momento clave para el Atlético de Madrid y que su equipo vuelva a quedar a tiro del título en España

“Entramos en la zona de Luis Suárez, él puede resolver. Tiene la jerarquía y está acostumbrado a hacerlo”. Como su supiese el desenlace del partido en el que Atlético de Madrid derrotó de manera agónica a Osasuna por 2 a 1, Diego Simeone fue el que dejó esa frase este sábado. Y claro está que el uruguayo cumplió con la consigna de su entrenador y desató la locura del argentino, de todos sus compañeros y de los fanáticos del Colchonero que están cada vez más ilusionados con el objetivo. A una fecha del final, Atlético de Madrid está más cerca de coronarse campeón, pero detrás está Real Madrid.

Todo comenzó complicado para el Colchonero que a falta de 15 minutos perdía por 1 a 0 ante Osasuna. Además, su clásico rival le ganaba 1 a 0 a Athletic de Bilbao y parecía que todo se diluía en el Wanda Metropolitano. Pero el partido del Aleti llegó a un momento clave y sobre eso, habló Simeone en conferencia, luego de la victoria:

“Cuando paramos para tomar agua en el descanso les dije que teníamos que empatar porque eso nos iba a llevar a ganar el partido; por suerte apareció el gol de Lodi”, manifestó el Cholo. Además, las cámaras pudieron quedarse con una de las frases que les dejó a sus jugadores en ese pequeño receso: “¡Hay que estar fuertes de la cabeza!”, fue el enérgico pedido.

SIMEONE "Vamos ser fortes 🧠🧠".

Resiliência para não deixar o cortisol tomar conta do cérebro dos jogadores e para que não queiram livrar-se dos problemas do jogo de qualquer jeito em momentos adversos. Foi o que fez o Atlético, virou o jogo como se nem estivesse perdendo. pic.twitter.com/czViird78q — entrelinhasdojogo (@entrelinhasdoj1) May 16, 2021

Tras el empate parcial del defensor brasileño, sus gestos de tranquilidad hacia sus jugadores ya eran una señal de que lo mejor podía venir. Sólo pasaron seis minutos para que el Aleti se pueda quedar con el importantísimo triunfo y que se desate toda la algarabía. El preciso centro atrás de Carrasco para Suárez, el remate de primera y el tato del uruguayo, cambió todos los semblantes de los Colchoneros.

Los festejos fueron los de un equipo que sabe que está cerca de alcanzar la Liga. El Pistolero se sacó su camiseta, gritó con furia y todos sus compañeros se tiraron sobre él formando un montículo humano. En el banco también lo celebró Simeone, pero su festejó duró poco: su desesperada discusión con su ayudante Nelson Vivas con la intención de ajustar algo sobre los pocos minutos que faltaban, su grito de “Kondogbia! Kondogbia!”, llamando la atención del volante central que debía ingresar para cerrar la noche complicada.

Con el pitazo del final, revoleó de puño y a los vestuarios, porque todavía falta. Luego del triunfo se refirió ante la prensa al tanto de Suárez, futbolista que no convertía desde hacía siete fechas y sobre eso dejó una frase que confirmaba lo que había dicho sobre el uruguayo el día anterior: “Su gol fue de goleador de área, de jugador importante”. El delantero Charrúa también tuvo sus declaraciones sobre la victoria: “Para ganar la liga tenés que sufrir, no sufrir demasiado como nosotros, pero hay que sufrir. Hoy dimos otro pasito más para conseguir el objetivo”.

Todavía faltan 90 minutos, pero la convicción de Simeone y sus dirigidos, es clara: “Tengo mucha alegría, pudimos resolverlo como equipo en un momento difícil del partido”. En el cierre, habló sobre la semana previa a la definición del próximo domingo en el que visitará a Valladolid por la fecha 38 de la Liga: “Vamos a Valladolid a jugar una final ante un equipo que también necesita de la victoria y no me pasa por la cabeza otra cosa que preparar la semana, a prepararnos de la mejor manera, no entiendo otra palabra que no sea no aflojar”.

La última fecha se conocerá al nuevo campeón. Desde las 13, hora de Argentina se jugarán los partidos de los dos equipos que pueden consagrarse campeones. Atlético de Madrid visita a Valladolid. Un triunfo le alcanza para ser campeón. Real Madrid, no depende de sí mismo, pero está a la espera de algún traspié de su clásico rival. Si los de Zidane le ganan a Villarreal como locales y el Colchonero no consigue las tres unidades, serán otra vez los campeones en España.

LA NACION