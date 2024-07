Dónde ver en directo online Argentina vs. Colombia hoy

Escuchar

La Argentina y Colombia son las protagonistas de la final de la Copa América 2024. Desde las 21 (horario argentino) de este domingo se miden en Miami en busca del título que la albiceleste celebró en 2021, razón por la cual tiene el objetivo (entre otros) de intentar defenderlo. El encuentro se puede ver en vivo por televisión en TV Pública, TyC Sports, Telefé y DSports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, Telefé, Cont.ar y DGO. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

De cara a este compromiso compromiso, el DT del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, tiene la intención de poner desde el arranque al mismo once que derrotó a Canadá en semifinales. Una de las pocas dudas es la presencia de Gonzalo Montiel, quien a lo largo de este torneo le ganó el puesto a un flojo Nahuel Molina, pero sufrió un traumatismo en el tobillo en el último partido, por lo que su presencia no está asegurada. El resto de las modificaciones, si es que las hay, serían tácticas, ya que aún no está claro si Ángel Di María jugará, en su último baile con la selección (anunció que dejará de vestir la camiseta albiceleste), por izquierda o por derecha.

El DT de la Argentina, Lionel Scaloni, no realizaría modificaciones de cara a la final vs. Colombia KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber

Final de la Copa América 2024.

Día: Domingo 14 de julio.

Hora: 21 (horario argentino).

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefé y DSports.

Streaming: TyC Sports Play, Telefé, Cont.ar y DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El de este domingo será el enfrentamiento N° 41 entre argentinos y colombianos. El seleccionado albiceleste tiene ventaja en el historial con 20 victorias, 11 empates y nueve derrotas. En el último duelo, disputado el 1° de febrero de 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó con los tres puntos al ganar por 1 a 0 con un tanto de Lautaro Martínez.

En Copa América se vieron las caras en 15 oportunidades, con ventaja argentina: siete triunfos, cinco igualdades y tres caídas. El último partido entre ambos fue en las semifinales de Brasil 2021, en un encuentro histórico en el que Emiliano ‘Dibu’ Martínez se lució por primera vez en el arco se la selección mayor. En tiempo reglamentario empataron 1 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Luis Díaz; mientras que en la tanda de penales, ‘Dibu’ contuvo los remates de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el bicampeonato de la Copa América. En caso de lograrlo, paga cuotas de hasta 2.25 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Colombia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

LA NACION