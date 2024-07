Dónde ver en directo online Canadá vs. Uruguay hoy

Escuchar

Con Canadá y Uruguay, la Copa América de Estados Unidos 2024, comenzará a despedirse hasta una nueva edición que, por supuesto, será en otra sede. Y en este sentido, norteamericanos y charrúas dirimirán cuál de los dos equipos se queda con el tercer lugar del podio que completarán la Argentina y Colombia, cuando se enfrenten en la gran final de este domingo. El encuentro se juega desde las 21 (horario argentino) en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina Del Norte, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión en TyC Sports y DSports, aunque también está disponible por streaming a través de las plataformas TyC Sports Play y DGO. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real.

Ambos conjuntos llegan con sensaciones distintas, pese a haber perdido las semifinales. Canadá fue derrotado 2 a 0 por la selección argentina gracias a los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, mientras que Uruguay perdió ante Colombia por la mínima diferencia con un tanto de Jefferson Lerma de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado a la perfección por James Rodríguez. Sin embargo, ese partido terminó en escándalo, tanto adentro como afuera de la cancha y continuó este viernes con las explosivas declaraciones del DT argentino que entrena a la Celeste, Marcelo Bielsa.

Luis Suárez no es habitual titular en Uruguay, pero juega su última Copa América y tendrá minutos MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ‘Loco’ no se guardó nada y apuntó sobre la organización y Conmebol, sin miedo a las consecuencias que le puede deparar al equipo, ya amenazado con sanciones para muchos de sus futbolistas. “Cuando Estados Unidos sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate. Acá no pasó nada, fue una fiesta”, afirmó con ironía sobre la organización de la copa y sus responsabilidades. Y siguió: “No pueden seguir engañando con que las canchas están perfectas. Esto es una plaga de mentirosos (...) Los campos de entrenamiento son un desastre”.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, en tanto, elogió el trabajo de sus dirigidos: “Sé que los jugadores están decepcionados, pero yo estoy muy orgulloso de ellos. Hay mucho trabajo por hacer, pero hemos creado una buena base y soy realmente optimista sobre el futuro que nos espera. Nos falta eso que llaman ‘instinto asesino’. En todos los partidos hemos creado muchas ocasiones y si las hubiésemos aprovechado nos habríamos puesto por delante en más ocasiones este torneo”, afirmó.

Canadá y Uruguay intentarán no irse con las manos vacías. Aunque el sentir no coincide. Para Canadá, acceder al podio en la que es su primera participación en el certamen y tras haber llegado a semifinales es un logro en sí mismo. Mientras que para la Celeste, una de las más ganadoras de la historia junto a la Argentina (15 títulos cada una), no es consuelo suficiente, pero sí tal vez aliciente tras caer la tensión de los últimos días.

Giorgian De Arrascaeta es una de las piezas clave de Uruguay, que hizo una fase inicial perfecta BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Canadá vs. Uruguay: todo lo que hay que saber

Partido por el tercer puesto de la Copa América 2024.

Día: Sábado 13 de julio.

Hora: 21 (horario argentino).

Estadio: Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina Del Norte, Estados Unidos.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Canadá vs. Uruguay: cómo ver online

El encuentro correspondiente al duelo por el tercer puesto de la Copa América 2024 se disputa este sábado a las 21 (horario argentino) en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DGO y TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

TyC Sports.

DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Canadá demostró, sobre todo ante la selección Argentina, que no es un rival sencillo Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Posibles formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Lucas Olaza; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Cristian Olivera. DT: Marcelo Bielsa.

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito Lumpungu, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Liam Millar, Jonathan David, Jacob Shaffelburg y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

LA NACION