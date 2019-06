El presidente de River apuntó contra una imagen de Tapia y Messi en febrero de 2018 Crédito: @TapiaChiqui

Desde la asunción de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA en marzo de 2017, Rodolfo D'Onofrio , presidente de River, club que quedó afuera del Comité Ejecutivo en aquellas elecciones, siempre se mantuvo en una posición distante y crítica de la actual conducción. Y ahora, en medio de la disputa de la Copa América, apuntó contra el "modelo" del máximo directivo del fútbol argentino.

"A mí no se me ocurría ir a tomar mate con Messi, llevarle un cuadro o hacerle un regalo. Hay que tener una relación cordial, pero donde quede claro que él es el jugador. No que el jugador no sepa o termine de entender si es el jugador o el presidente, no termina de entender con esta relación tan fuerte", disparó D'Onofrio, y agregó: "No tenés que estar con los jugadores, tomar el mate y conversar. Es el modelo de algunos dirigentes entre los cuales está Chiqui, le tengo un un gran respeto, no tengo nada personal. Es un modelo, no es una crítica o queja".

Las opiniones del dirigente de River en el programa radial "De Acá en Más" en Metro 95.1 se remiten a la visita que Tapia le hizo a Lionel Messi en Barcelona en febrero de 2018, mientras realizaba una gira por Europa. "Una linda mañana de charla, mates y unos regalitos para el capitán de nuestra selección", escribió Chiqui por aquel entonces en su cuenta de Twitter, y subió una foto con el astro rosarino en la que se mostraban los dos cuadros obsequiados.

Al respecto, D'Onofrio añadió: "Cuando en el Mundial de Rusia vi que Sampaoli dijo que 'es el equipo de Messi', creo que le creamos una confusión enorme al jugador más importante de los últimos tiempos. En la estructura del Barcelona, porque conozco al presidente, nunca le dijeron éste es tu equipo. No tenemos por qué ser ni bueno ni malos".

Y, al mismo tiempo, se explayó para hablar del actual trabajo de Marcelo Gallardo: "Yo lo veo conducir a Gallardo, es un conductor que es líder, no lo decreto yo, los líderes lo son. Tienen esa representatividad y esa comunicación. Y lo empiezan a seguir porque entienden los objetivos. Hay algo clarísimo. Hay cosas que no son casualidades, tienen causalidades".

En sintonía, acerca de la relación entre los directivos y el equipo profesional, D'Onofrio sentenció: "Hay una libertad e independencia, y relación directa conmigo y con el manager Francescoli. Cada uno tiene un rol y un protagonismo. Yo nunca entré al vestuario a tomar mate con los jugadores ni nada por el estilo. Es el ámbito de ellos. ¿Y qué importa esto? Son distintas cosas y es parte del todo. Y son cosas que tienen que ver con el todo. Cada uno tiene un rol y una responsabilidad".

Ahora bien, en un futuro, ¿lo ve a Gallardo como entrenador de la Selección Argentina? "Mi impresión es que necesita una estructura arriba de que los pasos que se conversan se van haciendo, y que no hay superposición de funciones, que cada uno hace lo que le toca y lo que le corresponde. Esto no significa que Marcelo diría que no, me parece a mí que con esta AFA es difícil que sea el técnico".

Demasiado cercano: Tapia con Messi en un entrenamiento durante Rusia 2018 Crédito: Aníbal Greco